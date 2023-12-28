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王家衛首部電視劇《繁花》開播收視報捷 惟口碑兩極分化

社會熱點 16:00 2023/12/28

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由王家衛執導，秦雯編劇，胡歌、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾等主演的電視劇《繁花》，昨晚首播收視報捷，開播僅10分鐘，收視率衝破2。微博熱搜榜上，相關話題詞佔了7個，但觀眾口碑呈兩極分化的局面。

繼2013年《一代宗師》後，王家衛時隔10年推出新作《繁花》。該劇改編自上海作家金宇澄獲「五個一工程」獎及茅盾文學獎的同名小說，聚焦在20世纪90年代初的上海，講述以阿寶（胡歌 飾）為代表的小人物，在時代浪潮下抓住機遇、施展才華，憑借迎難而上的勇氣和腳踏實地的魄力，改寫命運、自我成長的故事。

值得一提的是，在原著小説中，金宇澄運用了大量上海方言內容，王家衛執導的《繁花》亦同時推出普通話版和滬語版兩個版本，其中央視八套電視劇頻道播出普通話版，騰訊視頻上綫兩個版本。

不過，導演沒有使用傳統的線性敘事手法（既不是正敘也不是倒敘、並敘），而是加入不少閃回和多線敘述手法，比如故事從已經成為寶總的阿寶遇上車禍為切入點，閃回到其勇闖股市成為寶總的契機，再以查證車禍緣由，一一交代重要人物。人物身份亦非直接點明，反通過人物台詞等來展現。

對此，有觀眾認為王家衛基本重寫了故事，即使讀過原著，也可能看不懂。影評人「蘿貝貝」直接吐槽說：「這個戲跟原創劇本一樣，為什麼要買金宇澄原著？你自己另開一個戲，男主還叫阿寶，大家都聯想不到《繁花》的程度。」

同時也有不少觀眾喜歡這套電視劇的調性，認為王家衛就是這個樣子的，「那可是王家衛，怎麼可能按照原著拍！」、「《東邪西毒》也和金庸沒關係啊，不會真有人覺得王家衛會按原著拍吧。」

王家衛曾表示，自己是不可能去複製原著的，「我只講我能講的，我想講的，我講的好的，文字有文字的優勢，影像有影像的優勢。」

對於書迷，王家衛的建議是，「每個人心裡邊都有自己的《繁花》，我跟你們一樣，只是一個讀者，我的解讀只是我的一家之言。對於沒看過原著的觀眾，這個電視劇只是蛋糕中的一塊，看完之後覺得意猶未盡，再去看原著。」

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責任編輯：易燕丹

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