國防部：不會對菲方再三挑釁滋事坐視不管

中國與菲律賓近月在南海仁愛礁附近多度衝突，菲方批評中國海警使用水炮襲擊菲律賓船隻，並用遠程聲波裝置和軍用級激光器攻擊菲船員。中方批評這純屬不實炒作，並指不會對菲方一而再、再而三的挑釁滋事坐視不管。

國防部發言人吳謙在例行記者會表示，菲方不顧中方一再勸阻，執意派船闖入中國仁愛礁鄰近海域，還以挑釁性方式衝撞中國海警船並導致刮蹭，這種行徑是非常危險的，也是極不專業的，強調中國海警依法採取必要措施予以規制，完全合理合法。

吳謙指出，菲方號稱「人道主義運補」，但運補船隊裏卻搭載着大量媒體記者，發了很多假消息，完全是「碰瓷」，是作秀。

至於使用所謂「聲波」和「激光」武器，吳謙指完全是無中生有，強調中方既沒有意圖也沒有必要使用類似裝置。中方始終致力於通過對話協商解決分歧，共同維護海上穩定，但亦不會對菲方一而再、再而三的挑釁滋事坐視不管。

他又重申，中菲海上爭議是中菲兩國之間的問題，任何第三方無權介入，中方將保持高度警戒，採取必要措施堅決維護國家主權安全和海洋權益。

對於法國計劃同菲律賓在南海舉行聯合海空巡邏，印菲近日在南海舉行聯合海上演習，吳謙表示注意到有關報道，指中方一貫強調國家之間的防務安全合作，不得損害第三方利益以及區域和平穩定。

責任編輯：蒯宇澄

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