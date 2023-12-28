  • 21°C
香港時間 : 20231228日 (週四) 19:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國防部：不會對菲方再三挑釁滋事坐視不管

國情動向 16:46 2023/12/28

分享：

分享：

中國與菲律賓近月在南海仁愛礁附近多度衝突，菲方批評中國海警使用水炮襲擊菲律賓船隻，並用遠程聲波裝置和軍用級激光器攻擊菲船員。中方批評這純屬不實炒作，並指不會對菲方一而再、再而三的挑釁滋事坐視不管。

國防部發言人吳謙在例行記者會表示，菲方不顧中方一再勸阻，執意派船闖入中國仁愛礁鄰近海域，還以挑釁性方式衝撞中國海警船並導致刮蹭，這種行徑是非常危險的，也是極不專業的，強調中國海警依法採取必要措施予以規制，完全合理合法。

吳謙指出，菲方號稱「人道主義運補」，但運補船隊裏卻搭載着大量媒體記者，發了很多假消息，完全是「碰瓷」，是作秀。

至於使用所謂「聲波」和「激光」武器，吳謙指完全是無中生有，強調中方既沒有意圖也沒有必要使用類似裝置。中方始終致力於通過對話協商解決分歧，共同維護海上穩定，但亦不會對菲方一而再、再而三的挑釁滋事坐視不管。

他又重申，中菲海上爭議是中菲兩國之間的問題，任何第三方無權介入，中方將保持高度警戒，採取必要措施堅決維護國家主權安全和海洋權益。

對於法國計劃同菲律賓在南海舉行聯合海空巡邏，印菲近日在南海舉行聯合海上演習，吳謙表示注意到有關報道，指中方一貫強調國家之間的防務安全合作，不得損害第三方利益以及區域和平穩定。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 南中國海 國防 菲律賓 中國

上一篇文章

布林肯與菲外長通話 重申共同防禦承諾

下一篇文章

國防部：中美兩軍視頻通話取得積極成果
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款