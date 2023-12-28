藍佛安：明年財政政策適度加力 支出維持適當強度

財政部長藍佛安表示，明年積極的財政政策將適度加力、提質增效，保持適當支出強度。中國明年經濟面臨的機遇大於挑戰，有利條件強於不利條件。

「全面推進中國式現代化建設」經濟形勢系列報告會第三場今日（28日）在北京舉行，藍佛安作專題報告表示，要堅定信心，認真做好明年各項工作，按照中央經濟工作會議部署，積極的財政政策將適度加力、提質增效，提高政策精準性針對性，推進財政管理法治化、科學化、標準化、規範化。

聚焦中國式現代化目標任務，財政部門將進一步強化政策支持和資金保障，統籌用好稅收、轉移支付、政府投資、融資擔保等政策工具，加強財政與貨幣、就業、產業、區域、科技、環保等政策協調配合，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，為以中國式現代化全面推進強國建設作出更大貢獻。

藍佛安又提到，今年來面對嚴峻複雜形勢，中國經濟經濟頂住了壓力、穩定了規模、提升了質量。中國經濟韌性強、潛力大、活力足的基本面沒有改變，制度優勢、市場優勢、產業體系優勢、人力資源優勢等重要優勢持續鞏固，有信心、有條件完成全年經濟社會發展預期目標任務，為明年打下良好基礎。

責任編輯：陳建錫