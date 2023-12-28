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傳播力更強 中疾控：JN.1或成國內主流病毒株

社會熱點 18:35 2023/12/28

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內地入冬後新冠及流感疫情傳播加快。

中國疾控中心表示，由Omicron變種的JN.1傳播力和免疫逃逸能力更強，可能發展成國內新冠病毒的優勢流行株，接下來的元旦和春節假期人員流動增加，預計疫情出現一定幅度回升。當前，國內呼吸道疾病的病原體仍以流感病毒為主，多數省份已經到達了流感的流行高峰，隨之就會出現逐步下降的趨勢。

中疾控傳染病管理處呼吸道傳染病室主任彭質斌今日（28日）表示，JN.1變種株在國外全球範圍內快速上升，已經成為主要流行株，部分國家疫情上升的幅度比較大。當前國內新冠的形勢處於低水平流行，JN.1佔比較低，但也呈上升趨勢。全國截今報告JN.1變異株序列490條，輸入佔90%，本土病例序列47條。

近期世衛評估認為，JN.1傳播力和免疫逃逸能力有所增強的，但無證據顯示其致病性增強，過往感染和接種XBB疫苗仍有保護作用，預期公共衛生風險較低。

元旦春節假期臨近，春運即將開始，人員流動將大幅上升，預計國內的新冠疫情可能會出現一定幅度的回升。春運期間，新冠疫情和其他呼吸道傳染病疫情可能會上升，特別是會增加老年人、有慢性基礎性疾病患者等脆弱人群發生重癥和死亡的風險，可能對救治能力相對薄弱的農村地區醫療系統帶來一定壓力。

責任編輯：陳建錫

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疫情 傳染病 中國

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