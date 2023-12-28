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人行︰加大已出台貨幣政策實施力度

經濟脈搏 20:51 2023/12/28

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中國人民銀行公布，人行貨幣政策委員會2023年第四季度（總第103次）例會昨日（27日）在北京召開。會議指出，要加大已出台貨幣政策實施力度。保持流動性合理充裕。要一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求。

會議指出，穩健的貨幣政策要靈活適度、精准有效。當前外部環境更趨複雜嚴峻，國際經濟貿易投資放緩，通脹出現高位回落趨勢，發達國家利率保持高位。中國經濟回升向好、動力增強，高質量發展扎實推進，但仍面臨有效需求不足、社會預期偏弱等挑戰。要穩中求進、以進促穩，加大宏觀政策調控力度，不斷鞏固穩中向好的基礎。

精准有效實施穩健的貨幣政策，更加注重做好逆周期和跨周期調節，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，着力擴大內需、提振信心，推動經濟良性循環。

會議認為，要加大已出台貨幣政策實施力度。保持流動性合理充裕，引導信貸合理增長、均衡投放，保持社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。增強政府投資和政策激勵的引導作用，提高乘數效應，有效帶動激發更多民間投資。

促進物價低位回升

促進物價低位回升，保持物價在合理水平。完善市場化利率形成和傳導機制，發揮人行政策利率引導作用，釋放貸款市場報價利率改革和存款利率市場化調整機制效能，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。

深化匯率市場化改革，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，綜合施策、校正背離、穩定預期，堅決對順周期行為予以糾偏。堅決防範匯率超調風險，防止形成單邊一致性預期並自我強化，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

堅持「兩個毫不動搖」，持續做好支持民營經濟發展壯大的金融服務。 因城施策精准實施差別化住房信貸政策，更好支持剛性和改善性住房需求，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。

加大對保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造的金融支持力度，推動加快構建房地產發展新模式。

責任編輯：蒯宇澄

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