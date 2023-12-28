中央外事工作會議舉行 習近平：必須發揚鬥爭精神

中央外事工作會議一連兩日在北京舉行，中共總書記習近平出席會議並發表重要講話，他強調，必須發揚鬥爭精神，反對一切強權政治和霸凌行徑，捍衛國家利益和民族尊嚴。

據新華社，習近平對當前和今後一個時期的對外工作作了全面部署。會議指出，新時代外交工作實踐中，必須做到堅持原則，在關乎人類前途命運和世界發展方向的重大問題上，要旗幟鮮明、站穩立場，牢牢佔據國際道義制高點，團結爭取世界大多數。必須體現大國擔當，堅持弘揚獨立自主精神，堅持引領和平發展，堅持促進世界穩定和繁榮。

必須樹立系統觀念，以正確的歷史觀、大局觀把握大勢、統籌兼顧、掌握主動。必須堅持守正創新，堅守中國外交的優良傳統和根本方向，同時開拓進取，推動理論和實踐創新。必須發揚鬥爭精神，堅決反對一切強權政治和霸凌行徑，有力捍衛國家利益和民族尊嚴。必須發揮制度優勢，在黨中央集中統一領導下，各地區各部門協同配合，形成強大合力。

會議認為，展望未來，中國發展面臨新的戰略機遇。要緊緊圍繞黨和國家中心任務，穩中求進、守正創新，堅定維護國家主權、安全、發展利益，開闢中國外交理論與實踐新境界，塑造中國和世界關係新格局。

會議要求，當前和今後一個時期，對外工作要以習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平外交思想為指導，對標中國式現代化目標任務，堅持自信自立、開放包容、公道正義、合作共贏的方針原則，圍繞推動構建人類命運共同體這條主線，與時俱進加強戰略部署，深化完善外交佈局，突出問題導向，運用系統思維，更加立體、綜合地明確外交戰略任務，以更加積極主動的歷史擔當、更加富有活力的創造精神，開創中國特色大國外交新局面。

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責任編輯：袁瑋婧