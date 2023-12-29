在岸人民幣升135點子重上7.09 全年累跌近2%

今年最後一個交易日，人民幣在岸價（CNY）收報7.0920，較上日漲135點子，全年累計下跌1.98%。

在岸價今早開市後迅速升穿7.09關口，離岸價（CNH）亦升穿7.09，分別高見7.0880及7.0886。截至發稿，離岸價報7.1037。

人行開出的中間價7.0827，較上日調高147點子，創5月31日以來新高，全年仍累貶近1.7%。

受制於中美利差倒掛、外資流出金融市場和直接投資減少，人民幣兌美元2023年以來跌約3%，在亞洲貨幣中表現靠後。中美利差和中國經濟復甦前景估計仍是2024年影響匯率走向的主要因素，市場預測匯率一二季度在7.10弱方交投，此後逐漸走升，有望在年末升破7.0大關，全年波動在6.90至7.22之間。

有市場人士指，預計2024年中國經濟復甦仍偏緩慢，從國內宏觀政策和復甦角度出發，較為適宜的人民幣匯率環境是對美元雙向波動，對一籃子貨幣保持穩定，大幅升值不利於經濟和出口，單向貶值則會造成資金外流。亦有觀點指，兌美元和一籃子貨幣均溫和貶值或更有利於復甦，但官方對匯率走弱也有底線。

責任編輯：陳建錫