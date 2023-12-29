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華為稱經營基本復常 料2023年銷售收入逾7000億

即時中國 10:18 2023/12/29

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華為憑新手機及汽車業務重返大眾視野，輪值董事長胡厚崑發表新年致辭指，華為經過數年的艱苦努力，經歷了嚴峻的考驗，2023年的經營基本回歸常態，預計實現銷售收入逾7000億元（人民幣，下同）。他同時警告，2024年仍面臨地緣政治、技術制裁等挑戰，合規經營是公司發展的剛性要求。

胡厚崑指，2023年ICT基礎設施業務保持穩健，終端業務好於預期，數字能源和雲業務實現良好增長，智能汽車解決方案競爭力顯著提升。艱苦的努力讓華為活了下來並獲得成長，但挑戰依然嚴峻，地緣政治、經濟週期的不確定性，技術制裁、貿易壁壘的持續影響，正深刻重塑著全球產業鏈結構和商業規則。

無論外在環境如何變化，華為堅信數字化、智慧化、低碳化是最確定的發展趨勢。要保持策略定力，擁抱機會窗，把有限的資源投入在最關鍵的策略方向。2024年華為各事業單位要聚焦價值創造、維持品質管理、擴大生態建設、繼續精簡機關，公司幹部「不僅要敢戰，更要善戰」。

胡厚崑在致辭結尾提到，必需持續務實開展營商環境、合規與網路安全和隱私保護工作，要認識到外部營商環境的變化不只是地緣政治衝突導致的，也有全球經濟週期變化的影響，要能成熟地看待這種變化，理解不同國家和區域的產業政策。合規是公司發展的剛性要求，環境越是變化與動盪，越要抓好風險管控。

華為2022年全球銷售收入為6423億元，略高於2021年，但淨利潤大幅下降近七成。

責任編輯：陳建錫

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