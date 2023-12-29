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英偉達推中國版RTX 4090 性能降10%符美出口限制

國情動向 11:16 2023/12/29

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美國政府進一步收緊對中國出口芯片之際，圖像處理器（GPU）龍頭英偉達（Nvidia）推出針對中國市場的降規版GeForce RTX 4090 D GPU，相對在其他國家銷售、去年底公布的4090，性能低約10%。

Nvidia在官網中介紹，4090 D在性能、效率和AI驅動的圖形效果方面實現了質的飛躍。「通過它可體驗到高性能遊戲，虛擬世界中由光線追蹤技術帶來的纖毫畢現，嘆為觀止的工作效率，以及革新的創作方式。」4090 D的起售價為12,999元人民幣，與4090相同。

Nvidia表示，4090 D的設計實際符合美國政府的出口管制規定，只在中國銷售，產品將在下月上市，開發時已與華府有廣泛接觸。

美國商務部10月發布新規，限制Nvidia對華出售高端AI芯片，包括兩款原先為中國市場定制的芯片A800和H800。中國商務部回應時批評美國不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，實施單邊霸凌行徑。

雷蒙多：與Nvidia討論有限度向中國提供AI芯片（更新版）

Nvidia證實將為中國開發改款「合規芯片」

責任編輯：易燕丹

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