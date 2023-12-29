滬指2023收官日升0.7% 全年累跌3.7% 成交額連減3年

▲ 滬指全年累跌3.7%。

2023年最後一個交易日，A股三大指數今小幅低開後回升，午後升幅擴大，滬指收升0.68%報2974.93點，深成指升0.89%報9524.69點，創指升0.63%，收1891.37點。滬深兩市全日成交額8226億元（人民幣，下同），較上日縮量618億元，北向資金淨賣出5.66億元。兩市逾4300隻股票上升。

人行今開展1950億元7天期逆回購操作，中標利率持平1.8%，單日淨投放1550億元。本周累計淨投放12570億元，創近2個月新高。

縱觀全年，滬指累計下跌3.7%，深成指及創指分別跌13.54%、19.41%，是2011年後首次連續兩年錄得跌幅。滬深兩市全年總成交額達211.6萬億元，比2022年下跌5.48%，總成交額連續3年減少。北向資金累計凈買入437億元，連續10年錄得正數，同時亦是2016年以來最低水平，不及2022年一半。

展望後市，興業證券指，流動性迎來拐點將是2024年海外市場最大的變化。在明年存量博弈特征仍然顯著的A股市場中，外資重新回歸有望成為市場難得的增量資金。中信建投指，A股滾動市盈率低至10.6倍，估值類、宏觀類、資金面類、情緒面類等多項指標表明A股市場已達底部。

中信證券則指，聖誕節前外資的流出已告一段落，調研樣本的公募基金凈贖回率出現明顯大幅下降。市場和信心的拐點正在臨近，明年1月中旬是關鍵時間點。

責任編輯：陳建錫