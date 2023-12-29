【神州快訊】北京西城區為首批8個「演藝新空間」授牌

▲ 北京市西城區首批演藝新空間授牌儀式

12月29日，北京市西城區首批演藝新空間授牌儀式舉行，西城區為北京天橋藝術中心新空間劇場、繁星戲劇村、正乙祠戲樓、鼓樓西劇場、東方藝空間、西區劇場、A33劇場、魅現場等首批8個「演藝新空間」進行授牌。

今年，北京市出台了《北京市建設「演藝之都」三年行動實施方案（2023年-2025年）》，明確提出「培育多場景多業態演藝新空間」。此次西城區授牌的8家演藝新空間，無論在演藝品質還是「演出+」的生態構建，以及「場團合一」的創新運營模式，都是當今大眾熱門觀演的最佳場所和助推區域經濟高質量發展的空間載體，成為北京演藝市場中的重要力量。

多元發展 推動演藝「資源」與「新空間」雙向賦能

近年來，北京市高質量推進「演藝之都」建設，演藝新空間成為推動北京演出市場的一股創新力量。隨着北京市委市政府對演藝新空間工作的不斷推進，西城作為試點區之一，此次授牌為有效提升西城演藝服務發展能級，推動各類演藝新空間實現市場化運營、創新發展按下了加速鍵。據了解，西城區是北京市唯一擁有區屬專業藝術演出團體的區域，其演出票房佔全市約40%，演藝市場繁榮發展。

今年，北京市文化和旅遊局主辦的北京市演藝服務平台首批15家「演藝空間培育項目」中，西城區的北京天橋藝術中心新空間劇場、西區劇場等6家演出場所入圍，新型演藝空間培育工作已走在全市前列。西城演藝業通過演出場景、劇目製作、空間內容、消費業態等方面的融合創新與多元發展，不斷推動區域演藝「資源」與「新空間」雙向賦能。

打造新型演藝空間 富有西城文化特色

西城區文旅局局長靳真表示，西城區將持續完善演藝新空間服務機制，落地更多演藝新空間，吸引更多優質演藝企業入駐，依托轄區豐富的文化旅遊資源，立足新空間、新體驗，高起點、高標準打造富有西城文化特色、展示西城人文氣質的可持續發展的新型演藝空間。未來，西城區將不斷推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展，為落實北京「演藝之都」建設貢獻西城力量。

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