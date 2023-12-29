2023年中國汽車出口量將超日本 首登世界第一

2023年中國汽車出口量將超越日本，首次成為全球第一，日媒分析指，加強電動車戰略似乎是日本的當務之急。

日本汽車工業會公布的1至11月汽車出口量為399萬輛。而據中國汽車工業協會統計，1至11月中國汽車出口量達441.2萬輛，與上年同期相比增加約6成，全年出口量首超日本，成為世界第一已成定局。

日本共同社報道，中國廠商在政府扶持下提高技術能力，實現了低價且高質量純電動汽車的出口增長；此外，受益於俄烏衝突後日美歐廠商相繼撤離俄羅斯市場，令中國汽車在出口俄羅斯方面也迅速增長。

中國汽車的出口量2020年為100萬輛左右，隨後迅速增加，2021年達到201.5萬輛，2022年躍升至311.1萬輛。如今，來自中國的「新能源汽車」出口量不僅在比利時、英國等歐洲地區，還在日企視為重要市場的東南亞獲得增長。貢獻主要來自比亞迪和特斯拉（Tesla）在中國生產的車輛等。

而日本過去在2016年曾首次失去榜首位置，當年第一大出口國為德國，報道認為，加強電動車戰略似乎是日本的當務之急。

德媒11月也曾報道，根據德國研究機構公布的一份報告，中國1月至9月的汽車出口已超過日本和德國，出口數字增長迅速，預計中國會是今年最大汽車出口國，其中電動汽車佔中國出口汽車的比例為24%，是2022年的兩倍多。

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責任編輯：易燕丹

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