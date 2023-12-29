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發改委：2024年實施一攬子政策更大力度吸引外資

經濟脈搏 12:55 2023/12/29

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發改委表示，2024年將實施一攬子政策更大力度吸引外資。

國家發改委表示，2024年將重點做好三方面工作，包括深化體制機制改革、提升參與國際循環的能力，以及出台更大力度吸引外資的一攬子政策措施。

發改委利用外資和境外投資司司長鄭持平接受新華社專訪表示，2023年中國利用外資取得積極成效，前六批標志性國家重大外資項目完成投資7日30億美元、22個項目實現全部或部分投產，新推出第七批項目、計劃投資額超過150億美元。在全球跨國投資低迷背景下，前11月中國外商投資規模保持歷史高位。

發改委2024年將重點做好幾方面工作，一是推進建設更高水平開放型經濟新體制，聚焦投資、貿易、金融、創新等重點領域深化體制機制改革；二是提升外資質量，穩住外資基本盤，出台實施更大力度吸引外資的一攬子政策措施，取消製造業領域外資准入限制，推動落實外企在政府採購、招投標定等平等待遇。

三是推進高水平「走出去」，落實支持高質量共建「一帶一路」八項行動，深入開展基礎設施互聯互通、國際產能與投資合作、第三方市場合作。

責任編輯：陳建錫

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