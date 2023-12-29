《去有風的地方》掀慢活風潮 雲南大理成年輕人避世新寵

內地電視劇《去有風的地方》年初開播後熱度未減，帶動取景地雲南大理的旅遊訂單量大增，甚至有人移居當地。英媒指，大理已成為年輕人追求慢節奏生活的熱門目的地，他們選擇在這裡避世，過上與大城市不同的生活。

《去有風的地方》以田園治愈作為題材定位，講述辭職來雲南短住的許紅豆（劉亦菲飾），遇見放棄高薪回鄉興業的謝之遙（李現飾），在入住有風小院後，結識了帶著不同經歷來到這裡的租客的故事。

劇集展現出極具大理特色和民族風格的建築、服飾和美食，談及年輕人如何在原生態鄉村中自我療愈，開播以來就吸引大批觀眾前去旅遊和生活。數據顯示，2023年1至11月，大理白族自治州共接待遊客8,753萬人次，按年增63%；實現旅遊業總收入1,277億元（人民幣，下同），按年增72%。

英國《金融時報》指，隨著中國今年的疫情和經濟增長放緩，以及日益嚴峻的政治氣氛，加速「躺平族」出現。他們多半是來自中產階級家庭的獨生子女，拒絕長時間工作、購買高價房屋和結婚生子的社會壓力，在家庭的資助下能夠在大理度過長達一年悠哉放空的時光。

大理相較於北京、上海、廣州、深圳等大城市，生活成本較低，只要6元就能喝上一杯好咖啡，這相當於城市五分之一的價錢。來到大理的年輕人一旦把父母的錢用完，想留下來的人就會尋找簡單的工作，例如在大理古城向遊客出售小飾品。

原本在重慶當護理師的女生表示，因為受不了高工時而來到大理，現在擺攤賣襪子，每天的收入在50至100元之間，「由於大理的生活成本較低，這對我來說通常已經足夠了。」

除了20至30多歲的年輕人外，大理也聚集了一群40多歲的中年人，他們為逃避城市的殘酷競爭而來到大理，經濟狀況通常比年輕人還要更好。此前在深圳工作的高先生今年搬到大理，他說大理相較於大城市有更多的理解和寬容，「允許你能夠自由自在地做自己。」

對於這種放緩生活節奏、「慢就業」的現象，國務院旗下《經濟日報》曾發文表示，大多數「慢就業」不是不就業，更不是「躺平」，要區分被動選擇和主動選擇兩種情況，適當給予支援。

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責任編輯：易燕丹

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