  • 21°C
香港時間 : 20231229日 (週五) 16:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《去有風的地方》掀慢活風潮 雲南大理成年輕人避世新寵

社會熱點 14:42 2023/12/29

分享：

分享：

內地電視劇《去有風的地方》年初開播後熱度未減，帶動取景地雲南大理的旅遊訂單量大增，甚至有人移居當地。英媒指，大理已成為年輕人追求慢節奏生活的熱門目的地，他們選擇在這裡避世，過上與大城市不同的生活。

《去有風的地方》以田園治愈作為題材定位，講述辭職來雲南短住的許紅豆（劉亦菲飾），遇見放棄高薪回鄉興業的謝之遙（李現飾），在入住有風小院後，結識了帶著不同經歷來到這裡的租客的故事。

劇集展現出極具大理特色和民族風格的建築、服飾和美食，談及年輕人如何在原生態鄉村中自我療愈，開播以來就吸引大批觀眾前去旅遊和生活。數據顯示，2023年1至11月，大理白族自治州共接待遊客8,753萬人次，按年增63%；實現旅遊業總收入1,277億元（人民幣，下同），按年增72%。

英國《金融時報》指，隨著中國今年的疫情和經濟增長放緩，以及日益嚴峻的政治氣氛，加速「躺平族」出現。他們多半是來自中產階級家庭的獨生子女，拒絕長時間工作、購買高價房屋和結婚生子的社會壓力，在家庭的資助下能夠在大理度過長達一年悠哉放空的時光。

大理相較於北京、上海、廣州、深圳等大城市，生活成本較低，只要6元就能喝上一杯好咖啡，這相當於城市五分之一的價錢。來到大理的年輕人一旦把父母的錢用完，想留下來的人就會尋找簡單的工作，例如在大理古城向遊客出售小飾品。

原本在重慶當護理師的女生表示，因為受不了高工時而來到大理，現在擺攤賣襪子，每天的收入在50至100元之間，「由於大理的生活成本較低，這對我來說通常已經足夠了。」

除了20至30多歲的年輕人外，大理也聚集了一群40多歲的中年人，他們為逃避城市的殘酷競爭而來到大理，經濟狀況通常比年輕人還要更好。此前在深圳工作的高先生今年搬到大理，他說大理相較於大城市有更多的理解和寬容，「允許你能夠自由自在地做自己。」

對於這種放緩生活節奏、「慢就業」的現象，國務院旗下《經濟日報》曾發文表示，大多數「慢就業」不是不就業，更不是「躺平」，要區分被動選擇和主動選擇兩種情況，適當給予支援。

雲南女網民食宵夜 說發現店主神似張國榮（有片）

內地大學生「慢就業」比例增 官媒：非貶義詞需從兩面看

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

內地大學生「慢就業」比例增 官媒：非貶義詞需從兩面看
2023/07/03
內地大學生「慢就業」比例增 官媒：非貶義詞需從兩面看
內地年度十大新詞語出爐 「特種兵式旅遊」上榜
2023/12/17
內地年度十大新詞語出爐 「特種兵式旅遊」上榜
內地旅遊城市度假房小爆發 西雙版納有樓盤成交漲900%
2023/02/07
內地旅遊城市度假房小爆發 西雙版納有樓盤成交漲900%
中國觀察｜ 暑期旅遊Citywalk熱 降級式消費復蘇
2023/08/08
中國觀察｜ 暑期旅遊Citywalk熱 降級式消費復蘇

你可能感興趣

內地大學生「慢就業」比例增 官媒：非貶義詞需從兩面看
16:52 2023/07/03
內地大學生「慢就業」比例增 官媒：非貶義詞需從兩面看
內地年度十大新詞語出爐 「特種兵式旅遊」上榜
20:34 2023/12/17
內地年度十大新詞語出爐 「特種兵式旅遊」上榜
內地旅遊城市度假房小爆發 西雙版納有樓盤成交漲900%
17:06 2023/02/07
內地旅遊城市度假房小爆發 西雙版納有樓盤成交漲900%
社會民生 壓力 辭職 就業 電視劇 電視 劉亦菲 大理 雲南省 中國

下一篇文章

傳播力更強 中疾控：JN.1或成國內主流病毒株
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款