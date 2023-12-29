習近平：明年要堅持穩中求進 港澳工作續加強

全國政協舉行新年茶話會今日（29日）在北京舉行，中共總書記習近平發表講話強調，2024年要堅持把穩中求進、以進促穩、推動高質量發展、全面深化改革開放、實現高水平科技自立自強等取得更大進展，鞏固和增強經濟回升向好態勢，保持社會穩定。

習近平指出，一年來，中央堅持穩中求進，果斷實行新冠疫情防控轉段，堅決克服內外困難，推動經濟恢復發展。經濟總量預計超過126萬億元，糧食總產再創新高，就業、物價總體穩定，科技創新實現新突破，高水平對外開放持續擴大，抗洪災、化債險、保交樓成效明顯，居民收入增長快於經濟增長。

針對港澳與對台工作，習近平說，將繼續加強港澳工作，反「獨」促統堅決有力。另就中國特色大國外交，習近平指示扎實推進，繼續改善中國發展的外部環境。

習：駐外使節要敢於善於鬥爭 捍衛國家利益

習同日在北京人民大會堂接見參加駐外使節工作會議的全體使節表示，過去幾年，新冠疫情肆虐蔓延，外部勢力對中國的打壓遏制不斷升級，給外交工作帶來特殊挑戰，各人經受特殊考驗，為國出征，在世界各地拼搏奮鬥。

習近平強調中國特色大國外交將進入一個可以更有作為的新階段。要增強凝聚力，發揮戰鬥力，戰勝一切艱難險阻，贏得新的更大勝利。

他指出，剛剛召開的中央外事工作會議明確了對外工作目標方向、指導原則、戰略部署、基本任務。要認真落實中央外事工作會議決策部署，要牢記初心使命；強化擔當作為，要打造一支對黨忠誠、勇於擔當、敢鬥善鬥、紀律嚴明的外交鐵軍。

責任編輯：蒯宇澄

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