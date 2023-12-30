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內地元旦假首日跨省遊超五成 香港成最熱跨年目的地

社會熱點 12:22 2023/12/30

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內地元旦三天假期開始，平台數據顯示，首日跨省遊佔比55%，香港成最熱門跨年目的地。

攜程數據顯示，今年元旦假期首日，跨省游訂單佔比達55%。即使只有三天小長假，更多人仍願意出個遠門、用旅行為即將過去的一年畫上句號。根據攜程數據，今年跨年夜熱門目的地TOP10為：上海、北京、廣州、南京、杭州、成都、重慶、深圳、武漢、天津。攜程元旦首日出發訂單中，每五個訂單中即有一個是親子家庭，而首日民宿、冰雪游訂單同比增長則達到132%、170%。主題樂園、博物館、動植物園、滑雪場是最受歡迎的元旦打卡點，其中哈爾濱冰雪大世界不僅登上了冰雪類景點TOP1，同時也躋身元旦首日全國熱門景點前三位。 

出境遊方面，據國家移民管理局預測，元旦期間全國口岸日均出入境旅客將達到156萬人次，較2023年元旦假期增長超5倍，為2019年同期的90%。攜程數據顯示，今年跨年夜熱門境外目的地TOP10為：中國香港、日本、泰國、韓國、中國澳門、馬來西亞、新加坡、美國、澳大利亞、英國。其中，今年宣佈舉辦最大規模跨年倒數煙花匯演的香港，成為元旦最熱跨年境外目的地。

途牛數據顯示，假期首日途牛用戶出遊人次同比增長253%。出境遊方面，中國香港、中國澳門是途牛用戶更為青睞的選擇。此外，「新馬泰」海島游、日本溫泉游、新西蘭避寒游以及北歐的冰雪游和極光游也都是遊客的熱門選擇。

元旦假首日迎客流高峰 內地鐵路預計發送1500萬人次

責任編輯：袁瑋婧

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