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內地12月官方製造業PMI降至49 遜預期

經濟脈搏 10:29 2023/12/31

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內地製造業活動持續收縮，國家統計局公布，12月中國製造業採購經理指數(PMI)降至49，較上月下降0.4個百分點，仍處於收縮區間，且遜於市場預期的49.6。

海外訂單減少 國內有效需求不足

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，從全球範圍看，今年以來歐美等主要經濟體製造業持續收縮。當前外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，調查中部分企業反映，海外訂單減少疊加國內有效需求不足是企業面臨的主要困難。

從企業規模看，大型企業PMI為50，比上月下降0.5個百分點，位於臨界點；中、小型企業PMI分別為48.7和47.3，比上月下降0.1和0.5個百分點，均低於臨界點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數和供應商配送時間指數高於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。

生產指數為50.2，比上月下降0.5個百分點，仍高於臨界點，表明製造業生產延續擴張。新訂單指數為48.7，比上月下降0.7個百分點，表明製造業市場需求有所下降。

原材料庫存指數為47.7，比上月下降0.3個百分點，表明製造業主要原材料庫存量減少。從業人員指數為47.9，比上月下降0.2個百分點，表明製造業企業用工景氣度有所回落。

供應商配送時間指數為50.3，與上月持平，高於臨界點，表明製造業原材料供應商交貨時間繼續加快。

非製造業商務活動指數回升至50.4

此外，國家統計局公布，12月份，非製造業商務活動指數回升至50.4，比上月上升0.2個百分點，高於臨界點，表明非製造業擴張有所加快。其中，建築業商務活動指數為56.9，比上月升1.9個百分點；服務業商務活動指數為49.3，與上月持平。

12月份，綜合PMI產出指數為50.3，比上月下降0.1個百分點，高於臨界點，表明中國企業生產經營活動總體保持擴張。

責任編輯：蒯宇澄

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