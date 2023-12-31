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內地多地宣布不辦跨年夜活動 加強安全管控

社會熱點 10:52 2023/12/31

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內地多地官方發布通知稱，不組織跨年夜活動

2024年元旦將至，內地多地官方發布通知稱，不組織跨年夜活動，其中包括人氣最高的上海外灘以及廣州、武漢等城市熱門跨年景點。應急管理部要求各地加強跨年夜活動安全管控，防範發生事故。

綜合內媒報導，上海警方26日宣布，上海外灘、北外灘和小陸家嘴地區31日晚上不展演主題光影秀，不組織零點倒數計時活動。

此前，廣州多區公安發布通告，廣州塔、太古倉、花城廣場、海心沙亞運公園、北京路商圈、海珠廣場、越秀公園等公共場所，跨年夜沒有組織任何形式的大型群眾性活動。

南京雞鳴寺官方微博28日發布通知稱，元旦期間不舉行撞鐘跨年等活動。

武漢警方也發布提醒，江漢關、漢口江灘及江漢路步行街等公共場所，31日沒有組織任何形式的大型群眾活動。同時提醒市民，請儘量不要前往這些人群高度聚集的公共場所。江漢關鐘樓31日晚6時後停止敲鐘，「兩江四岸」燈光秀也無零點倒數計時活動。

此外，多地警方下令，跨年夜熱門地點禁止燃放鞭炮、禁飛無人機以及販售施放天燈、氣球。

國家應急管理部28日發布「元旦假期安全提示」，要求各地關注集會活動安全，表示元旦假期，節慶、旅遊、娛樂等活動增多，人流物流聚集，需加強跨年夜等重大集會活動安全管控，防範人員密集場所火災和踩踏等事故。

多地應急管理部門近日亦相繼展開「跨年夜活動」安全生產督察。

南昌廈門地鐵延長營運服務時間

不過，為方便民眾出行，也有多地宣布跨年夜地鐵通宵或延長營運。其中，江西南昌地鐵線網31日營運時間將延長2.5小時至次日凌晨1點，廈門地鐵31日延長營運服務時間2小時。

微博等社交媒體也顯示，儘管多地官方不辦跨年夜活動，但不少民間經營的商場、景區，仍有相當豐富的煙火秀、演唱會等活動。

責任編輯：蒯宇澄

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