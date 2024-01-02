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美警察尋回17歲中國留學生 遭「虛擬綁架」詐騙

社會熱點 10:42 2024/01/02

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針對一名17歲中國留學生在美國猶他州疑似遭遇綁架一事，中國駐美大使館公佈，該名留學生已於12月31日晚被安全找到，目前身體狀況良好。據當地警方介紹，該名留學生遭遇「虛擬綁架」電信詐騙，目前案件仍在進一步偵辦中。

（第二版更新於1月2日10:40）

美國霍士新聞（Fox News）12月30日報道，一名在猶他州的中國留學生被綁架，警察正尋找他的下落。警方消息指出，該名少年名為莊凱（Kai Zhuang）、17歲，他最後一次出現是12月27日。他就讀學校在28日報警，警方亦已與其在中國的父母取得了聯繫。

當地時間12月31日，警方通報表示，被綁架的中國留學生莊凱在山上的一個露營帳篷內被找到。

據美國ABC新聞報道，警方表示，經調查，發現莊凱於上月20日曾購買露營裝備，並計劃到里弗代爾以南約75英里一個營地，按「綁匪」要求自我隔離。警方之後派員及出動無人機搜索，終於31日晚在猶他州布里格姆城峽谷地區山腰處的一個帳篷裏找到他。當時帳篷有電熱毯、睡袋及有限食物與數部手機，莊凱顯得極恐慌及寒冷。

里弗代爾警察局長Casey Warren 表示，莊凱受到網絡勒贖者的「操控」，讓他誤信他在中國的家人受到威脅。同時，綁匪用同樣的手法，提供莊凱的照片給他在中國的家人，讓他父母相信莊凱在海外遇到危險。據了解，莊凱父母已支付了8萬美元贖金，存入中國一間銀行的戶口內。

據此前報道，當地警方最初懷疑莊凱是「被強行從家中帶走，並在違背其意願的情況下被關押」。不過警方後來澄清說，「沒有證據表明他是被人從里弗代爾的家中強行帶走的」。

責任編輯：蒯宇澄

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