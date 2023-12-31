  • 25°C
香港時間 : 20231231日 (週日) 15:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

閻學通：明年中美關係受美大選過程影響 應避免介選誤會

國情動向 14:28 2023/12/31

分享：

分享：

美國明年11月將舉行總統大選，清華大學國際關係研究院院長閻學通教授指出，美國大選對中美關係必是負面影響，有可能導致雙邊對抗進一步上升；若要防止雙方對抗失控升級為衝突，中國需主動採取一些措施。他並表示，北京不宜對美國內政問題表態，以防美國民眾誤以為中國政府介入美國大選。

內媒澎湃新聞29日刊出閻學通專訪內容，他表示，今年國際秩序的失序風險仍在不斷增加，以往標榜奉行自由主義秩序的西方國家開始強調「脫鉤斷鏈」，逆全球化進程和保護主義仍有抬頭趨勢。

閻學通指出，台灣、歐盟、俄羅斯、美國等地區或國家選舉，都具有加劇國際政治不確定性的作用，因此2024年的整體世界形勢，將在現有的逆全球化基礎上走向更多的衝突與對抗：明年將繼續發生意外的國際軍事衝突，且不排除升級為戰爭的危險。

他認為，中美關係在2024年將受到美國大選過程的影響而非選舉結果的影響。美國大選將於2024年11月初投票 ，這意味著選舉結果對中美雙邊關係的影響要到2025年才開始。如果拜登連任，中美關係的對抗性會持續上升；如果特朗普當選，中美關係則處於不確定性更強的狀態，因為特朗普的對華政策比拜登更加多變。例如他2017年11月訪問中國，時隔一月推出的《國家戰略報告》就將中國定位為最主要戰略挑戰者。

閻學通說，由於當下美國國內的反華思潮盛行，台面上兩個參選人會競爭表現誰比對方更反中。如果拜登當權，他的對中政策對雙邊關係的影響將大於特朗普的競選演講。

閻學通強調，明年的美國大選對中美雙邊關係必然是負面影響，使雙邊對抗進一步上升是可能的。如果要防止雙方的對抗失控升級為衝突，中國需要主動採取一些措施，不能指望追求連任的拜登主動控制可能發生的危機。

與此同時，中國政府對美國內政問題不宜表態，以防止美國民眾誤以為中國政府介入美國大選。盡量恢復原有的政府間對話管道，促使美國政府的職能部門工作層人員採取理性政策管理中美競爭。加大社會層面的人員往來，使盡可能多的美國民眾理性看待中美關係。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 拜登 選舉 特朗普 政治 中美關係 北京 美國 台灣 中國

下一篇文章

元旦假首日迎客流高峰 內地鐵路預計發送1500萬人次
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款