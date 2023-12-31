閻學通：明年中美關係受美大選過程影響 應避免介選誤會

美國明年11月將舉行總統大選，清華大學國際關係研究院院長閻學通教授指出，美國大選對中美關係必是負面影響，有可能導致雙邊對抗進一步上升；若要防止雙方對抗失控升級為衝突，中國需主動採取一些措施。他並表示，北京不宜對美國內政問題表態，以防美國民眾誤以為中國政府介入美國大選。

內媒澎湃新聞29日刊出閻學通專訪內容，他表示，今年國際秩序的失序風險仍在不斷增加，以往標榜奉行自由主義秩序的西方國家開始強調「脫鉤斷鏈」，逆全球化進程和保護主義仍有抬頭趨勢。

閻學通指出，台灣、歐盟、俄羅斯、美國等地區或國家選舉，都具有加劇國際政治不確定性的作用，因此2024年的整體世界形勢，將在現有的逆全球化基礎上走向更多的衝突與對抗：明年將繼續發生意外的國際軍事衝突，且不排除升級為戰爭的危險。

他認為，中美關係在2024年將受到美國大選過程的影響而非選舉結果的影響。美國大選將於2024年11月初投票 ，這意味著選舉結果對中美雙邊關係的影響要到2025年才開始。如果拜登連任，中美關係的對抗性會持續上升；如果特朗普當選，中美關係則處於不確定性更強的狀態，因為特朗普的對華政策比拜登更加多變。例如他2017年11月訪問中國，時隔一月推出的《國家戰略報告》就將中國定位為最主要戰略挑戰者。

閻學通說，由於當下美國國內的反華思潮盛行，台面上兩個參選人會競爭表現誰比對方更反中。如果拜登當權，他的對中政策對雙邊關係的影響將大於特朗普的競選演講。

閻學通強調，明年的美國大選對中美雙邊關係必然是負面影響，使雙邊對抗進一步上升是可能的。如果要防止雙方的對抗失控升級為衝突，中國需要主動採取一些措施，不能指望追求連任的拜登主動控制可能發生的危機。

與此同時，中國政府對美國內政問題不宜表態，以防止美國民眾誤以為中國政府介入美國大選。盡量恢復原有的政府間對話管道，促使美國政府的職能部門工作層人員採取理性政策管理中美競爭。加大社會層面的人員往來，使盡可能多的美國民眾理性看待中美關係。

責任編輯：蒯宇澄

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