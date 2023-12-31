上海啟動空氣重污染黃色預警 6省出現特強濃霧

2023年最後一天，上海今日（31日）空氣品質指數不佳，氣象部門已發布空氣重污染黃色警報。

上海市空氣品質即時發布顯示，今日上午10時，上海市即時空氣品質指數（AQI）為253，重度污染，首要污染物為PM2.5。

上海市生態環境局官方微博「上海環境」稍早也發消息稱，受西北通道污染輸送影響，全市出現空氣污染過程。已發布空氣重污染黃色警報並採取應變措施。

空氣重污染黃色預警啟動後，上海市、區兩級政府已實施電力綠色調度、工業企業限產限污、停止建設施工等工地易揚塵作業、易揚塵碼頭堆場停止作業、加強道路保潔、渣 土車禁行、禁止秸稈露天焚燒等緊急應變措施。

隨著冷空氣的持續擴散，上海空氣污染情況將逐步改善，元旦（1月1日）空氣品質預計為良。

6省部分地區特強濃霧 局部能見度低於50米

另外，河北、河南、山東等地部分地區今日（31日）出現特強濃霧，能見度低於50米。

中央氣象台今早6時發布大霧橙色預警，預計河北中南部、河南北部、山東西部、江蘇北部、安徽北部和南部、福建西北部、湖北大部、湖南北部、四川盆地、廣東西部等地的 部分地區有大霧。其中，河北中南部、河南北部、山東西部、湖北中東部、湖南北部、四川盆地等地有能見度低於200米的強濃霧，部分地區有能見度低於50米的特強濃霧。

中央氣象台周五（29日）也曾發布今年首個最高級別的大霧紅色預警。

中央氣象台2014年在原有黃色和橙色兩級大霧預警的基礎上，增設大霧紅色預警。當時設定大霧紅色預警的標準為：預計未來24小時內有三個及以上省（自治區、直轄市）的部分地區可能出現能見度不足200米的強濃霧，且有成片的（覆蓋五個及以上相鄰的國家基本氣象站或國家基準氣候站）能見度小於50米的霧；或已經出現並可能持續。

責任編輯：蒯宇澄

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