新年2024 | 習近平拜登互致賀信 慶祝兩國建交45周年

新華社報道，1月1日，國家主席習近平與美國總統拜登互致賀信，祝賀兩國建交45周年。

習近平在賀信中指出，中美建立外交關係是兩國關係史和國際關係史上的大事件，45年來，中美關係歷經風雨，總體向前發展，不僅增進了兩國人民的福祉，也促進了世界的和平、穩定和繁榮，歷史已經並將繼續充分證明，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，是中美兩個大國的正確相處之道，理應成為新時期中美雙方的共同努力方向。

習近平指出，他與拜登在三藩市會晤，開闢了面向未來的「三藩市願景」，為中美關係發展指明了方向，雙方要認真落實兩國元首達成的重要共識和成果，以實際行動推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

習近平強調，願同拜登總統共同努力，繼續為中美關係把舵領航，造福中美兩國和兩國人民，促進世界和平與發展事業。

拜登在賀信中表示，1979年建交以來，美中之間的聯繫促進了美國、中國和全世界的繁榮和機遇，他致力於負責任地管理這一重要關係，期待在前任們以及多次會晤和討論取得進展的基礎上，繼續推進美中關係。

習近平與金正恩互致賀電 宣布今年定為「中朝友好年」

習近平亦與北韓領導人金正恩互致新年賀電，祝賀兩國今年建交75周年，兩人又宣布，把今年定為「中朝友好年」，並啟動一系列活動。

習近平指，近年來在雙方共同努力和推動下，中朝傳統友好合作關係步入新的歷史時期，捍衛了兩國共同利益，維護了地區和平穩定，強調在新時期新形勢下，中國黨和政府始終從戰略高度和長遠角度看待中朝關係，維護好、鞏固好、發展好中朝傳統友好合作關係，是中方堅定不移的方針，願同朝方深化戰略互信、增進交流合作，推動中朝關係取得更大發展。

金正恩在賀電中表示，當前朝中兩國各自社會主義建設進入新的發展階段，國際形勢複雜演變，根據時代要求進一步昇華發展朝中傳統友好合作關係，符合兩國人民的共同期待和願望。他又指，朝中友誼是在社會主義鬥爭中建立並鞏固發展的，相信在新一年朝中友誼牢不可破會得到充分彰顯，將加強政治、經濟、文化等各領域交流往來，譜寫朝中關係新篇章。

責任編輯：蒯宇澄

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