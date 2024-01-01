新年2024 | 習近平新年賀詞：前行路上有風有雨是常態

國家主席習近平新年賀詞中說，現在大家工作生活壓力都很大，2024年要營造溫暖和諧的社會氛圍，拓展創新空間，創造生活條件，讓大家「心情愉快、人生出彩、夢想成真」。

央視新聞聯播周日（12月31日）晚7時播出習近平發表新年賀詞的錄影。在11分鐘的賀詞中，習近平概括中國過去一年在經濟、社會和外交等領域所取得的成就。 他說：2023年疫情防控平穩轉段，中國經濟持續回升向好，在風浪中強健了體魄、壯實了筋骨，C919大飛機實現商飛，國產大型郵輪完成試航，神舟家族太空接力；國貨潮牌廣受歡迎，國產新手機一機難求，新能源汽車、鋰電池、光伏產品，為中國製造增添新亮色，又提到成都大運會和杭州亞運會精彩紛呈，假日旅遊人潮湧動，電影市場紅紅火火。

他說：「這一年的步伐，我們走得很堅實、很有力量、很見神采、很顯底氣；並指中國經濟在風浪中強健了體魄、壯實了筋骨 ，在外交上不僅發展自己，也積極擁抱世界，擔當大國責任，成功舉辦中國中亞峰會、第三屆一帶一路國際合作高峰論壇」。

習近平也說，前行路上有風有雨是常態，包括一些企業面臨經營壓力，一些群眾就業、生活遇到困難，一些地方發生洪澇、颱風、地震等自然災害，「這些我都牽掛在心 」。

繼續支持港澳保持長期繁榮穩定

習近平提到，要繼續支持香港和澳門發揮自身優勢，在更好融入國家發展大局中保持長期繁榮穩定，又說祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要「攜手同心，共享民族復興的偉大榮光」。

2024年是新中國成立75周年，習近平指出，要堅定不移推動中國式現代化，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加速建構新發展格局，推動高品質發展，統籌好發展與安全。他也重申，要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破；要全面深化改革開放，進一步提振發展信心，增強經濟活力，以更大力度辦教育、興科技、育人才。

習近平形容，中國的目標「很宏偉，也很樸素」，歸根到底就是讓老百姓過上更好的日子。 他說，「現在社會節奏很快，大家都很忙碌，工作生活壓力都很大。我們要營造溫暖和諧的社會氛圍，拓展包容活躍的創新空間，創造便利舒適的生活條件，讓大家心情愉快、 人生出彩、夢想成真。」

習近平的新年賀詞是在辦公室書桌前錄製。據央視報道，他身後的書架上今年擺放的照片，新增了習近平與彭麗媛伉儷合照、習近平一家三口合影、習近平伉儷同父親習仲勳、母親齊心的合影，以及習仲勳的單人照等。習近平今年3月連任國家主席後宣誓的照片，也出現在書架上。

責任編輯：蒯宇澄

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