新年2024 | 中朝元首互致新年賀電 稱兩國將更緊密合作

▲ 國家主席習近平與北韓領袖金正恩互致新年賀電。

國家主席習近平與北韓領袖金正恩互致新年賀電，共同宣布將2024年確定為「中朝友好年」並啟動系列活動。

新華社報道，習近平指出，中朝是山水相連的友好鄰邦。近年來，在雙方共同努力和推動下，中朝傳統友好合作關係步入新的歷史時期。雙方密切戰略溝通，深化務實合作，在國際多邊事務中加強協調配合，推動中朝關係不斷發展，捍衛兩國共同利益，維護地區和平穩定。

習近平強調，新時期新形勢下，中國黨和政府始終從戰略高度和長遠角度看待中朝關係，維護好、鞏固好、發展好中朝傳統友好合作關係是中方堅定不移的方針。中方願同朝方一道，以兩國建交75周年暨「中朝友好年」為契機，弘揚傳統友誼、深化戰略互信、增進交流合作，推動中朝關係與時俱進取得更大發展，共同譜寫中朝友好新篇章，更好造福兩國人民，為維護地區和平穩定不斷作出新貢獻。

金正恩在賀電中表示，當前朝中兩國各自社會主義建設進入新的發展階段，國際形勢複雜演變。朝中兩黨和兩國政府將2024年確定為「朝中友好年」，根據時代要求進一步升華發展朝中傳統友好合作關係，符合兩國人民的共同期待和願望。朝中兩黨和兩國政府將通過舉辦「朝中友好年」活動，加強政治、經濟、文化等各領域交流往來，增進友好感情，拉緊團結紐帶，在維護地區和世界和平穩定的共同鬥爭中進一步加強協作，譜寫朝中關係新篇章。

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責任編輯：易燕丹

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