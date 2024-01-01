首艘國產大型郵輪開啟首航季 人均價格最低兩三千

首艘國產大型郵輪「愛達．魔都號」今日起以上海為母港開啟首航季，帶領遊客前往日本、韓國等東北亞熱門郵輪旅遊目的地。船票價格從人均兩三千元到一萬多元（人民幣，下同）不等。

「愛達．魔都號」今日開啓商業首航，上午七點半開始，乘搭首航的3,000多名遊客及1,200多名船員，在寶山海關通關大廳辦理出境通關手續登上郵輪，展開為期7日6夜的旅程，前往南韓濟州島、日本長崎和福岡等地。

據了解，「愛達．魔都號」全長323.6米，總噸位13.55萬噸，擁有2125間豪華客房和套房，滿載可容納5,246名遊客。該大型郵輪2024年的全年航線已經公布，船票價格從人均二三千到一萬多元不等，郵輪船票的價格根據季節、航線、天數、房型、入住人數和市場需求等因素而變化。

部分在綫旅遊平台顯示，目前仍有平台在售賣「愛達．魔都號」相關產品，例如一個5日4夜的行程，每人售價2,750元，登船時間是在2024年2月份。

另據攜程提供的數據報告顯示，郵輪經濟在2024年重新起航，已成為業內共識。2024年元旦假期郵輪（遊輪）預訂量比上月同期增長230%，越來越多消費者選擇乘坐郵輪過新年。

▲ 首艘國產大型郵輪「愛達．魔都號」今日開啓商業首航。

責任編輯：易燕丹

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