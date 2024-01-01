  • 20°C
香港時間 : 2024101日 (週一) 18:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

首艘國產大型郵輪開啟首航季 人均價格最低兩三千

社會熱點 15:25 2024/01/01

分享：

分享：

首艘國產大型郵輪「愛達．魔都號」今日起以上海為母港開啟首航季，帶領遊客前往日本、韓國等東北亞熱門郵輪旅遊目的地。船票價格從人均兩三千元到一萬多元（人民幣，下同）不等。

「愛達．魔都號」今日開啓商業首航，上午七點半開始，乘搭首航的3,000多名遊客及1,200多名船員，在寶山海關通關大廳辦理出境通關手續登上郵輪，展開為期7日6夜的旅程，前往南韓濟州島、日本長崎和福岡等地。

據了解，「愛達．魔都號」全長323.6米，總噸位13.55萬噸，擁有2125間豪華客房和套房，滿載可容納5,246名遊客。該大型郵輪2024年的全年航線已經公布，船票價格從人均二三千到一萬多元不等，郵輪船票的價格根據季節、航線、天數、房型、入住人數和市場需求等因素而變化。

部分在綫旅遊平台顯示，目前仍有平台在售賣「愛達．魔都號」相關產品，例如一個5日4夜的行程，每人售價2,750元，登船時間是在2024年2月份。

另據攜程提供的數據報告顯示，郵輪經濟在2024年重新起航，已成為業內共識。2024年元旦假期郵輪（遊輪）預訂量比上月同期增長230%，越來越多消費者選擇乘坐郵輪過新年。

首艘國產大型郵輪「愛達．魔都號」今日開啓商業首航。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文
旅遊行程 船票 旅遊設施 郵輪 南韓 日本 中國

上一篇文章

中美建交45周年 伯恩斯發鄧小平訪美相致賀

下一篇文章

上海啟動空氣重污染黃色預警 6省出現特強濃霧
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款