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中國對6國免簽以來逾11萬人次入境 觀光商務客佔七成

社會熱點 16:14 2024/01/01

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中國對法國、德國等六個國家持普通護照人員，實施免簽入境政策一個月以來，吸引逾11萬人次入境，來華觀光休閒和從事商務活動人員佔超七成。

據國家移民管理局統計，自12月1日中國對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞等6國持普通護照人員試行單方面免簽政策實施以來，截至2023年12月31日，上述6國來華人員共計21.4萬人次，較11月份上升28.5%，其中持普通護照免簽入境人數共計11.8萬人次，佔同期6國入境總人數的55.1%。從入境事由來看，持普通護照免簽入境人員中來華觀光休閒和從事商務活動人員共計9.1萬人次，佔比77.3%。

國家移民管理局相關負責人介紹，為確保免簽入境政策順利實施，進一步促進中外人員往來和合作交流，國家移民管理局部署全國邊檢機關在各口岸現場備足執勤警力、開足查驗通道，確保口岸通關高效順暢。同時，國家移民管理局指導各地公安機關出入境管理部門依法依規為免簽入境人員提供停居留便利。

國家移民管理局將進一步優化出入境管理服務政策措施，協同有關部門，進一步便利外國人來華經商、學習、旅遊、工作、生活，全力服務高水平開放高質量發展。

中國下月起對法、德、意、荷、西、馬六國試行免簽

歐洲五國與馬來西亞護照入境中國12月起免簽 首日人數增12%

責任編輯：易燕丹

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