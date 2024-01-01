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存量房貸利率再下調10個基點 專家料LPR仍有下行空間

經濟脈搏 16:58 2024/01/01

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內地多數存量房貸利率今起再下調，調整幅度為10個基點。專家料今年貸款市場報價利率（Loan Prime Rate，LPR）適度下調將是大概率事件。

《中國證券報》引述工商銀行北京分行貸款經理表示，今日是大多數購房者房貸利率的重定價日，購房者房貸合同中的LPR值將調整至最新報價。就目前來看，是從4.3%調降至4.2%。銀行會自動調整，客戶不需要進行操作。

據測算，房貸利率下降10個基點後，以貸款100萬元、期限30年、等額本息方式還款的個人貸款為例，每月的月供將由4948.71元降為4890.17元，減少58.54元；利息總額將從78.15萬元降為76.05萬元，減少2.05萬元。

民生銀行首席經濟學家溫彬認為：「2024年央行大概率將引導LPR適度下行，進而推動融資成本穩中有降，激活生產消費信貸需求。但結合央行前期提出的維持銀行息差和利潤在合理水平，預計LPR和新發貸款利率進一步下行空間將有所收窄。」

中信證券首席經濟學家明明也認為：「考慮到2023年6月以來累積的事件影響，疊加最近存款利率的調整，長端LPR報價下行的可能性有所增加，但調整的幅度可能較為有限。」

明明表示，接下來，降成本、寬信用工具或仍有加力空間，結合中央經濟工作會議「靈活適度、精準有效」的貨幣政策基調，不排除2024年上半年MLF進一步降息引導LPR報價下調的可能性。

中國樓市 | 存量房貸利率今調整 料超4000萬客戶受惠

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責任編輯：袁瑋婧

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經濟 MLF LPR 貨幣政策 北京 銀行 中國

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