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元旦假全國料發送旅客超1.2億人次 按年增近八成

社會熱點 17:24 2024/01/01

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內地三日元旦小長假期間，全國預計發送旅客超過1.2億人次，較去年同期增近八成。

據交通運輸部消息，（2024年元旦假期期間），全國鐵路、公路、水路、民航預計發送旅客總量12812.64萬人次，比2023年同期（元旦假期期間，下同）增長78.4%，比2022年同期增長33.1%。其中，鐵路預計發送旅客4420.2萬人次，比2023年同期增長177.5%，比2022年同期增長104.8%；公路預計發送旅客7699.8萬人次，比2023年同期增長46.1%，比2022年同期增長8.6%；水路預計發送旅客173.64萬人次，比2023年同期增長72.9%，比2022年同期增長36.3%；民航預計發送旅客519萬人次，比2023年同期增長140.3%，比2022年同期增長110.9%。

今天是元旦假期的最後一天，全國將普遍迎來返程高峰。面對車流人流高峰，各地交通運輸部門採取積極措施，全力做好路網調度、運輸組織、安全應急、疏堵保暢等工作，切實保障旅客安全、有序、溫馨出行。

元旦假首日迎客流高峰 內地鐵路預計發送1500萬人次

內地元旦假首日跨省遊超五成 香港成最熱跨年目的地

責任編輯：袁瑋婧

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