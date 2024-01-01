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元旦假期國內1.35億人次出遊 旅遊收入較2019年增5.6%

經濟脈搏 22:27 2024/01/01

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經文化和旅遊部數據中心測算，元旦假期3天，全國國內旅遊出遊1.35億人次，按年增長155.3%，按可比口徑較2019年同期增長9.4%；實現國內旅遊收入797.3億元，按年增長200.7%，較2019年同期增長5.6%。

文旅部發文指，元旦期間，城鄉居民出遊意願強烈，文化參與氛圍濃厚，音樂節、演唱會，家人和親友集體出遊趨於增加。旅遊市場呈現「冰雪休閒、文化參與，本地出遊、個性消費，人間煙火、歡樂祥和」的總體特徵。

冰雪旅遊熱度持續攀升。黑龍江開展冬季冰雪旅遊「百日行動」，充分發揮冰雪資源優勢，推出跨年夜現場演出等活動，重點景區、地鐵、公交延長運營時間，暖心的旅遊服務細節成為網絡熱點。遼寧推出「山海有情 天遼地寧」冬季主題系列活動百餘項，將冰雪溫泉、民俗文化與體育活動深度融合。北京發放3萬張冰雪消費券，助力激發節日消費活力。華東、華中、華南等地冰雪休閒熱度同樣攀升。城市冰雪主題項目、主題公園成為居民休閒娛樂的重要消費場景。

旅遊休閒從傳統景區轉向城市公園和主題樂園。在親子娛樂、文化體驗、戶外運動等需求牽引下，城市公園、主題樂園、商業街區成為元旦假期文化和旅遊休閒主要場景。假期首日，頤和園、天壇、北海等北京市屬11家公園和中國園林博物館共接待遊客21.8萬人次，同比增長88.0%。湖北十堰打造的沉浸式文旅街區「武陵不夜城」開街，首日吸引遊客超10萬人次。假日期間，旅遊市場熱度整體集中在熱門旅遊城市及人口密集地區，傳統自然景區和遠離客源地的旅遊度假區客流壓力不大。

「90後」「00後」讓假日旅遊消費變得更時尚。年輕一代同時進入供需兩側，共同解鎖越來越多的新玩法、創造一波又一波的新熱度。「登高迎接新年的第一縷陽光」等追求儀式感的出行動機讓「日照金山」「登高」「跨年演唱會」等成為熱搜關鍵詞。

中老年群體、農村居民、中小城市居民出遊意願走高。旅遊者行列中，中老年群體、農村居民、中小城市居民參與度提高，顯著影響假日旅遊市場的主體走勢。文化和旅遊部數據中心大數據監測顯示，假期前兩天，農村地區居民出遊率達4.2%，貢獻的遊客人數占同期全國國內遊客人數的20.0%，創有元旦假期監測記錄以來新高。

元旦假全國料發送旅客超1.2億人次 按年增近八成

內地元旦假首日跨省遊超五成 香港成最熱跨年目的地

責任編輯：袁瑋婧

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