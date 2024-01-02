▲ 中財辦：經濟面臨困難挑戰 國內大循環有堵點

中央財辦副主任韓文秀在《人民日報》撰文稱，除了外部因素，中國經濟自身也面臨困難挑戰，國內大循環存在堵點，要增強憂患意識，有效應對和解決。

文章稱，據一些機構預測，2023年中國經濟增長5.2%左右。盡管有基數因素影響，但按年回升向好是基本趨勢。同時也要看到，中國經濟發展既面臨外部各種不穩定不確定性因素，自身也面臨一些困難和挑戰，國內大循環存在堵點。要增強憂患意識，有效應對和解決這些問題。

文章稱，要圍繞推動高質量發展，突出重點、把握關鍵，扎實做好重點經濟工作。其中包括著力擴大國內需求。

文章稱，中國內需潛力大，是一個富礦。要激發有潛能的消費，擴大有效益的投資，形成消費和投資相互促進的良性循環。挖掘城市地下管網改造、農民工市民化、教育、醫療、養老等方面潛在需求，培育壯大新型消費，大力發展新的消費增長點。要以提高技術、能耗、排放等標準為牽引，推動大規模設備更新和消費品以舊換新。要發揮好政府投資的帶動放大效應，完善投融資機制，支持社會資本參與新型基礎設施等領域建設。

此外，要以科技創新引領現代化產業體系建設。持續深化改革開放。持續有效防范化解重點領域風險。以及切實保障和改善民生。

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責任編輯：尹航

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