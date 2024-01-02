▲ 內地12月財新製造業PMI錄50.8勝預期 為四個月新高

內地12月財新製造業PMI（採購經理指數）微升至50.8，高於預期的50.3，為四個月來新高。當月製造業生產、需求擴張速度小幅加快，外需邊際改善，新出口訂單指數為近六個月來最高。但就業指數降至2023年6月以來最低。

此前國家統計局公布的2023年12月製造業PMI下降0.4個百分點至49，與6月並列為2023年年內次低。

12月製造業生產、需求擴張速度小幅加快

從分項指數看，2023年12月製造業生產、需求擴張速度小幅加快，分別為2023年6月、3月以來最高。受訪企業反映，市場需求改善，當月消費品類與中間品類產品新訂單增加，投資品類訂單降幅放緩；生產方面，三大品類產量均上升，其中消費品類領先。此外，外需邊際改善，新出口訂單指數在收縮區間回升，為近六個月來最高。

盡管供需擴張，12月製造業就業壓力仍未緩解，就業指數降至2023年6月以來最低。企業對用工相對謹慎，在人員自願離職後沒有填補空缺，甚至因需求疲弱而削減人手。

12月製造商採購量在經過上月的微增後趨於持平。分類來看，消費品類製造商採購量增加，中間品類下降，投資品類持平。原材料庫存連續三個月下降，與企業普遍壓縮庫存和削減成本有關。原料短缺和供應商產能緊張，導致供應商供貨速度重現下降，未能延續此前兩個月的改善趨勢。

分析指穩就業力度需進一步加強

12月製造業預期指數在擴張區間微降，市場對前景仍有信心，但也對客戶預算收縮、競爭激烈、市況低迷等情況存在顧慮。

凱投宏觀表示，未來幾個月，政策支持仍將是推動因素，預計今年上半年政策利率將下調20個基點，並再次下調存款準備金率。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2023年12月製造業景氣度繼續改善，但當前內外部需求仍不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固，尤其是居民和企業預期偏弱，就業市場承壓。中央提出未來政策取向應堅持「穩中求進、以進促穩、先立後破」，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策。展望新的一年，財政政策和貨幣政策尚有空間，穩就業政策力度還需進一步加強，更加突出就業優先導向，緩解就業市場壓力，切實改善民生，培育市場主體長久信心。

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內地12月官方製造業PMI降至49 遜預期

責任編輯：尹航

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