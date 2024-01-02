▲ 國務院參事室特約研究員：2024年要把青年就業放首位

國務院參事室特約研究員、國家統計局原總經濟師姚景源表示，當前國內有效需求不足的根本原因是近年來居民收入增速回落，貨幣支付能力不足。短期內需要通過擴大就業提高居民收入，2024年要特別關心青年人就業，把解決青年人就業問題放在第一位。

青年人就業是需優先解決的重大課題

據內媒澎湃新聞專訪，姚景源表示，持續三年的新冠疫情給中國經濟帶來前所未有的影響和衝擊，進而更深層次的矛盾也有所顯現。他指出，不能忽視當下就業面臨的結構性問題，特別是青年人就業壓力突出，這是需優先解決的重大課題。

從年齡結構看，青年是消費主體，2024年要特別關心青年就業，要把解決青年就業問題放在第一位。此前對就業的政策支持偏向於穩定存量，即通過減稅降費、通過延遲五險一金等社保繳費，減輕企業負擔，讓企業不減員、不裁員。他認為，2024年應該由存量政策轉向增量政策，也就是通過政策鼓勵企業增加僱員，增加市場上的就業機會。

建議補貼企業 增加僱員

在幫助企業層面，他指出，以前採取的減稅降費等措施可能已不足以讓中小微企業應對當前問題，建議對企業採取補貼政策。他主張國家將財政支持政策放到支持就業上，鼓勵企業增加就業，從而讓青年人能就業、能消費。

姚景源表示，對於宏觀經濟政策來說，貨幣政策更多是總量政策，而財政政策更多是結構性政策，中國經濟當前面臨的問題不單單是總量問題，所以需財政政策適度加力來調整結構。希望財政政策能出台直達企業端的補貼措施來支持青年人就業，也需要財政政策在支持科技創新方面有所作為。

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他認為，貨幣政策的重點還是要解決中小微企業等民營經濟遇到的融資問題，要給他們更好的宏觀貨幣環境，讓他們能夠獲得更低成本的信貸扶持。

姚景源還建議，中國的槓桿率、赤字率均較低，多年來一直堅守的3%赤字紅線或許可適當放松。如果提升赤字，物價水平也會適當抬升，與之相對的居民收入也會增長，企業積極性被調動，產品質量效益也會提升，會形成社會經濟發展的良性循環。

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責任編輯：尹航

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