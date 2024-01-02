荷蘭撤部分光刻機出口許可 ASML：影響少數中國客戶

▲ 美國據報要求ASML停止向中國出口部分型號光刻機，中國外交部批評美方霸凌行徑嚴重破壞全球半導體產業格局。

荷蘭高端芯片製造設備出口禁令1月生效，半導體設備生產商艾司摩爾（ASML）表示，新規施行前數周，已遭撤銷部分光刻機產品出口至中國的許可，將對小部分客戶造成影響。中方回應指，將密切關注有關動向，堅決維護自身合法權益。

*新增中國外交部回應

ASML發聲明稱，荷蘭政府最近撤銷了旗下2款光刻系統NXT:2050i和NXT:2100i的部分出貨許可，可能會影響小部分中國客戶。

聲明又提到，在最近與美國政府的溝通中，公司已就美國限制出口深紫外光（DUV）光刻機的實施範圍和影響，取得進一步澄清。ASML強調，正致力遵守所有適用的法律法規，包括有業務國家的出口管制措施，預計荷蘭撤銷許可及華府出口管制，都不會對公司2023年財務前景產生重大影響。

ASML早前獲得向中國公司供應3款光刻機的許可證，直至1月荷蘭新出口禁令全面生效為止。惟彭博引述知情人士指，美國官員聯繫了ASML，要求該公司立即（即是在禁令1月生效前），停止向中國客戶出口預先安排的部分光刻機器。

知情人士指，在美國提出要求後，每台單價可達數千萬美元的機器被取消發貨，但目前還不清楚有多少台設備牽涉其中。

在北京，外交部發言人汪文斌回應稱，中方一貫反對美國泛化國家安全概念，以各種借口脅迫其他國家搞對華科技封鎖。半導體是高度全球化的產業，在各國經濟深度融合的背景下，美方有關霸道、霸凌行徑嚴重違背國際貿易規則，嚴重破壞全球半導體產業格局，嚴重衝擊國際產業鏈供應鏈的安全和穩定，必將自食其果。

汪文斌表示，中方敦促荷方，秉持客觀公正立場和市場原則，尊重契約精神，以實際行動維護中荷兩國和雙方企業的共同利益，維護國際產業鏈供應鏈的穩定和自由、開放、公正、非歧視的國際貿易環境。中方將密切關注有關動向，堅決維護自身合法權益。

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責任編輯：易燕丹

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