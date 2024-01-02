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網傳佛山南山鎮公示8名「躺平人員」 包括居委會副主任

社會熱點 11:31 2024/01/02

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網傳一張佛山市三水區南山鎮發布的《2023年度躺平休閒人員擬定名單公示》文件，共有八人上榜「躺平休閒人員」擬定名單，其中包括基層網格員、某居委會副主任等。南山鎮政府相關工作人員稱，會給予一段時間的幫扶教育。

網傳文件落款為廣東佛山市三水區「南山鎮推動干部隊伍轉作風提效能工作領導小組辦公室」。公示信息顯示，根據《南山鎮躺平休閒人員和末位鞭策人員處理規程》精神，通過談話調研、民主評議、作風效能領導小組審定等工作環節，經鎮黨委研究同意，有8名同志列入南山鎮2023年度躺平休閒人員擬定名單。

根據公示信息查詢發現，被公示的人員包括基層網格員、某居委會副主任、文旅辦工作人員等。

網傳圖片

內媒引述南山鎮政府相關工作人員表示，當地確實出台上述文件中提到的處理規程，「處理對象都是基層工作人員，會給予一段時間的幫扶教育，這也不是認定工作人員違紀」。

據南山鎮政府官方微信公眾號「綠韻南山」2023年7月20日的一篇文章《吹響集結號 打響發令槍！「四大行動」鍛造南山「虎軍」》介紹：7月20日，南山鎮召開干部大會提到，制定「躺平」和「休閒」人員名冊，按照「一人一策」原則，分類提出處置意見。

對於上述公示內容，有網友認為，所謂的「躺平休閒人員」和「末位鞭策人員」並沒有明確的政策定義，若當事人並未違法違紀，不應該以文件的形式公示。

自嘲畢業即失業？內地大學生流行拍「躺平」畢業照

責任編輯：尹航

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