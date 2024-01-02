宋濤寄語台灣同胞顧大局 堅定站在歷史正確一邊

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤發表新年寄語，指2024年大陸將堅持「和平統一、一國兩制」方針，台灣同胞要察大勢、顧大局，堅定站在歷史正確一邊。

宋濤在2024年第1期《兩岸關係》雜誌發表題為《堅定方向 開拓前行》的新年寄語，向台灣同胞致以新年祝福和誠摯問候。

他指出，2023年在以習近平為核心的中共中央堅強領導下，全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，對台工作取得新進展、呈現新氣象。

宋濤表示，2024年大陸將堅持「和平統一、一國兩制」方針，堅持「九二共識」，堅定不移反對「台獨」、維護和平、擴大交流、促進合作、深化融合、推進統一，推動兩岸關係沿著和平發展的正確方向前進。

他寄語台灣同胞要察大勢、擔大義、顧大局、走大道，堅定站在歷史正確一邊，推動兩岸關係重回和平發展正確軌道，推進祖國和平統一進程；堅信只要兩岸同胞團結一心、攜手奮鬥，就一定能夠共創中華民族偉大復興的美好未來，就一定能夠完成祖國統一的千秋偉業。

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責任編輯：易燕丹

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