台灣大選 | 一文看懂台媒封關民調 民進黨賴蕭配穩定領先

▲ 台灣大選 | 一文看懂台媒封關民調 賴蕭配穩定領先

台灣大選下周六（13日）揭幕，按選前10日內不得發布民調規定，各間媒體陸續公佈封關民調。民調顯示，賴蕭配的支持度穩定領先，侯康配緊追在後，柯盈配多居第3位。

美麗島民調 | 賴蕭39.6% 侯康28.5% 柯盈18.9%

美麗島電子報12月30日公布最新第101波民調，賴蕭配支持度為39.6%領先、侯康配以28.5%居次，雙方差距11.1個百分點；柯盈配支持度為18.9%，繼續墊底。受訪的民眾中有35.9%希望民進黨繼續做總統、25.8%希望換成國民黨、15.2%希望換成民眾黨；至於被問到「最不希望看到誰當總統」，31.4%投給賴清德、19.8%投給侯友宜、18.5%投給柯文哲。

聯合報民調 | 賴蕭32% 侯康27% 柯盈21%

根據聯合報1月2日公布的最新選情調查，賴蕭配獲得32%的支持度再次領先、侯康配27%次之，雙方差距再度拉開到五個百分點，柯盈配始終維持21%沒有變化。其中有45%選民期盼政黨輪替，35%不希望民進黨被下架。至於心有所屬的選民中，有棄保想法的比率由兩周前的14%降為10%，效應漸弱；若發生棄保，藍白間的棄保可能影響4%的選票流動。

ETtoday民調 | 賴蕭38.9% 侯康35.8% 柯盈22.4%

ETtoday民調雲1月2日公布最新民調，針對一定會去投票的民眾，支持賴蕭配的有38.9%、支持侯康配的有35.8%、支持柯盈配的有22.4%，賴蕭和侯康競爭拉鋸的選戰態勢依舊非常激烈，雙雙領先柯盈逾13個百分點。

TVBS民調 | 賴蕭33% 侯康30% 柯盈22%

TVBS於1月1日公布最新民調發現，若隔天就是投票日，賴蕭配支持度為33%、侯康配支持度為30%，柯盈配支持度為22%。

三立民調 | 賴蕭30.9% 侯康27.9% 柯盈23.8%

《三立電視》1月1日公布最新民調，賴蕭配的支持度為30.9%領先、侯康配的支持度為27.9%居次，柯盈配的支持度為23.8%墊底，其中藍白候選人差距僅4.1個百分點、藍綠差距3個百分點，至於會去投票的族群部分，賴蕭配則擴大領先侯康配3.8個百分點。

台灣民意基金會民調 | 賴蕭32.4% 侯康28.2% 柯盈24.6%

台灣民意基金會12月29日公布封關民調，32.4%支持賴蕭配，領先侯康配的28.2%超過4.2個百分點，柯盈配24.6%，尚有15%左右民眾未決定要投誰。

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責任編輯：尹航

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