國足事隔39年再輸香港隊 內地網民狠批丟人現眼

中國男足國家隊元旦日遭遇「開門黑」，1比2負於香港隊，且在比賽中吃到3張紅牌。這是國足繼1985年世界盃外圍賽「519」事件後，時隔39年在國際A級賽再次輸給香港隊。內地網民狠批國足丟人現眼，直言「節日添堵，輸球又輸人」。

元旦日晚9點30分，國足在阿布扎比巴尼亞斯體育場與香港隊進行一場國際足聯A級熱身賽。由於比賽雙方都有保密需求，因此比賽全程封閉進行。

國足在開局階段一度掌控局勢，並在第9分鐘取得領先，武磊射門被門將封堵，譚龍跟進補射。但下半場風雲突變，香港隊由替補出場的潘沛軒在5分鐘內連入兩球。短時間內被實力弱於自己的對手完成逆轉，國足將士情緒逐漸失控，王上源因對主裁判出口不遜被直接紅牌罰下，吳少聰因防守動作過大也吃到紅牌，而一名助理教練也被罰出場。

最終國足1比2不敵香港隊，遭遇熱身賽兩連敗。而國足上一次輸給香港隊還要追溯到1985年5月，當時國足在世界杯預選賽主場以1比2告負。此後，國足16次面對香港隊的戰績為10勝6平。

這次事隔近40年再度輸給香港隊，引發內地球迷譁然，輿論紛紛將賽果與去年春節輸越南一事相提並論，形容是「元旦添堵」、「臉都不要了！」

網民表示：

再輸下去，真的沒人可輸了。

說明國家隊的青訓體系，徹底歇菜。

趕緊訂機票回來吧，別在外面丟人現眼了。

雖然比分1:2，但是紅牌3:0，有數據領先我就知足。

去年大年初一輸越南，今年新年輸香港，男足不愧是國運平衡器，表現是一如既往的穩定。

國足熱身賽2:0巴勒斯坦 終結14年不勝對手尷尬紀錄

「我時常關注中國足球」 巴西總統這話中國網民也笑了（有片）

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁