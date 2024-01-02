【神州快訊】2023年浙港青年企業家論壇香港舉辦 共話發展攜手向未來

▲ 浙港兩地的青年企業家代表齊聚香江之畔

日前，以「合作創新@未來」為主題的2023年浙港青年企業家論壇在香港舉行，活動上，浙港兩地的青年企業家代表共話合作和傳承、共商創新和發展。

本次活動由共青團浙江省委、浙江省人民政府新聞辦公室指導，浙江省青年企業家協會、香港菁英會主辦，香港經濟日報合辦，旨在進一步深厚浙港兩地青年企業家的友誼，豐富兩地經貿文化交流，共同實現兩地的高質量發展。

香港特區政府署理商務及經濟發展局局長陳百里，浙江省人民政府新聞辦公室副主任駱莉莉，香港中聯辦宣傳文體部二級巡視員何德軍，香港特區政府駐浙江聯絡處主任劉銘德，浙江省青年企業家協會會長、新鳳鳴集團董事長、總裁莊耀中，香港菁英會主席、福萬集團有限公司總裁林智彬，香港經濟日報社長陳麗珠等領導嘉賓出席活動。

▲ 「合作創新 未來偕行」浙港青年企業家沙龍對話現場

浙港優勢互補 把握機遇共商協同發展

陳百里在致辭中表示，香港作為國際金融中心、貿易中心、航運中心，人流、物流、資金流、資訊流能夠自由流通。浙江在工業製造、貿易、物流等方面亦擁有優勢和發展潛力。香港將做好「引進來」「走出去」雙向平臺的角色，幫助浙江企業跟國際接軌，同時把海外的投資、人才、項目帶去浙江。希望通過本次論壇進一步促進兩地的協同發展，實現合作共贏。

莊耀中在致辭中表示，浙江省青企協願與香港菁英會攜手推動兩地產業發展互促共進、資源要素互補共用、科技創新互助共強，推動浙港青年企業家合作續寫新篇章、邁上新台階，在強國建設、民族復興的新征程上攜手前行、並肩騰飛。

林智彬在致辭中表示，希望浙港兩地能把自身在經濟發展上的優勢，毫無保留地分享給對方，讓雙方能攜手發展，為中國的經濟發光發熱。香港菁英會將繼續致力促進兩地青年的交流和往來，成為兩地合作和發展的橋樑。

陳麗珠在致辭中表示，浙港兩地在科技強國之路上，都擔當著重要的角色，兩地的青年企業家要以既有的堅韌和遠見，攜手共進，以創新的熱情和動力為浙商的「四千精神」、港人的「獅子山精神」賦予新時代新的內涵。

▲ 浙港青企會客廳揭牌儀式暨新銳浙商系列活動啟動儀式

簽合作備忘錄 開啟新銳浙商系列活動

在本次論壇上，浙江省青年企業家協會會長莊耀中和香港菁英會主席林智彬簽署合作備忘錄。浙港青企會客廳（浙港青年企業家創新發展交流中心）亦正式揭牌，為未來兩地青年企業家開展投融資對接、科創交流、人才互動等活動提供專屬陣地。同時，新銳浙商系列活動正式啟動。

在「合作創新 未來偕行」浙港青年企業家沙龍對話環節，新鳳鳴集團股份有限公司董事長、總裁莊耀中，大灣區5G産業聯盟董事兼副主席黃麗芳，寧波富邦控股集團有限公司執行總裁宋淩傑，萬希泉鐘錶有限公司創辦人及董事長沈慧林，浙江省青年企業家協會秘書長於千朋，香港人工智慧創新協會主席潘君宇，寧波天宸啟樺教育科技有限公司董事長嚴天琛，iMeddy綫上醫療平臺聯合創辦人及市場總監蔡國俊等嘉賓就家族傳承、科技創新、區域合作和未來發展四個方面展開對話交流。

▲ 浙江省青年企業家協會和香港菁英會簽署合作備忘錄

聚焦務實服務 多角度瞭解港經濟生態

浙江省青年企業家代表團在拜訪香港中華總商會時，全國政協常委、香港中華總商會會長蔡冠深，香港中華總商會青年委員會主席楊燕芝，香港中華總商會工商及社會事務委員會主席李惟宏等領導參與會見並座談。

在為期三天的「浙江省青年企業家協會香港行」活動中，浙江青年企業家們還走進了香港投資推廣署、香港交易所、南豐集團、香港經濟日報等政府部門和機構單位，多角度瞭解香港的經濟生態，積極推動雙方優勢互補、互利共贏。

（特約）