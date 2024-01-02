中國樓市｜機構：元旦樓市表現平淡 各地推盤力度一般

中指研究院統計，2024年元旦假期（2023年12月30日-2024年1月1日）期間，40個代表城市日均成交面積較上年元旦降幅超兩成。

中指院指出，假期期間各地推盤力度一般，營銷力度多延續節前衝刺水平，除個別項目表現較好外，多地樓市表現較為平淡且分化加劇。

其中，北京新政後樓市表現相對平穩，商品住宅網簽2.89萬平方米，較去年元旦假期日均成交面積增加26%。上海受出遊及供應端影響樓市表現一般，深圳元旦假期新房共成交1.9萬平方米，較去年元旦假期日均成交面積下降12%。

中指院指，由於今年春節假期在2月份，因此1月是完整的銷售月份，市場走勢較為關鍵，1月銷售需維持一定規模才能為全年市場穩定奠定基礎。

中指院續指，市場穩定的關鍵在於居民預期的轉變及政策的支持力度。2024年房地產供需兩端政策可望持續發力，預期需求端繼續優化限制性政策，一線城市或因區、因需優化限購政策，二線城市可望全面取消限購 ，進一步促進購房需求釋放；供給端預計將繼續支持房企合理融資需求，同時加快推進「三大工程」建設，各項政策協同發力，可望推動房地產市場在2024年逐步築底企穩。

責任編輯：蒯宇澄

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