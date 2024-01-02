  • 19°C
香港時間 : 2024102日 (週二) 18:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國樓市｜機構：元旦樓市表現平淡 各地推盤力度一般

經濟脈搏 16:18 2024/01/02

分享：

分享：

中指研究院統計，2024年元旦假期（2023年12月30日-2024年1月1日）期間，40個代表城市日均成交面積較上年元旦降幅超兩成。

中指院指出，假期期間各地推盤力度一般，營銷力度多延續節前衝刺水平，除個別項目表現較好外，多地樓市表現較為平淡且分化加劇。

其中，北京新政後樓市表現相對平穩，商品住宅網簽2.89萬平方米，較去年元旦假期日均成交面積增加26%。上海受出遊及供應端影響樓市表現一般，深圳元旦假期新房共成交1.9萬平方米，較去年元旦假期日均成交面積下降12%。

中指院指，由於今年春節假期在2月份，因此1月是完整的銷售月份，市場走勢較為關鍵，1月銷售需維持一定規模才能為全年市場穩定奠定基礎。

中指院續指，市場穩定的關鍵在於居民預期的轉變及政策的支持力度。2024年房地產供需兩端政策可望持續發力，預期需求端繼續優化限制性政策，一線城市或因區、因需優化限購政策，二線城市可望全面取消限購 ，進一步促進購房需求釋放；供給端預計將繼續支持房企合理融資需求，同時加快推進「三大工程」建設，各項政策協同發力，可望推動房地產市場在2024年逐步築底企穩。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
內地物業 中國市場 經濟數據表現 銷售 上海 北京 中國

上一篇文章

新年首個交易日 在岸人民幣大跌400點失守7.13（更新版）

下一篇文章

A股新年首個交易日下滑 滬指跌0.43%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款