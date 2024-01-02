  • 19°C
香港時間 : 2024102日 (週二) 18:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中美建交45周年 外交部：雙方可相互成就共同繁榮

國情動向 18:29 2024/01/02

分享：

分享：

今年是中美建交45周年，外交部發言人表示，中美兩國各自的成功是彼此的機遇，雙方完全可以相互成就、共同繁榮。

發言人指，中美建交是兩國關係史和國際關係史上的大事件。45年來，中美關係歷經風雨，砥礪前行。兩國雙邊貿易額從1979年不足25億美元到2022年近7600億美元，雙向投資從近乎為零到2600多億美元，友好省州和友好城市關係已多達284對。中美還在諸多國際地區熱點和全球性問題上開展有益的合作。歷史證明，中美關係的發展不僅增進兩國人民的福祉，也促進世界的和平、穩定和發展。

發言人表示，中國對美政策是一貫和明確的，就是相互尊重、和平共處、合作共贏，這是從中美關係歷程中提煉出的經驗，也是中美兩個大國的正確相處之道，符合時代發展潮流和兩國共同利益。中美兩國各自的成功是彼此的機遇，雙方完全可以相互成就、共同繁榮。

發言人強調，中方致力於構建穩定、健康、可持續的中美關係，願同美方一道，認真落實中美元首三藩市會晤達成的重要共識和成果，共同樹立正確認知、有效管控分歧、推進互利合作、承擔大國責任、促進人文交流，推動兩國關係朝著正確方向發展，造福兩國、惠及世界。

新年2024 | 習近平拜登互致賀信 慶祝中美建交45周年

中美建交45周年 伯恩斯發鄧小平訪美相致賀

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

明年中美關係動蕩加劇？外媒指這三方面值得關注
2023/12/21
明年中美關係動蕩加劇？外媒指這三方面值得關注
閻學通：明年中美關係受美大選過程影響 應避免介選誤會
2023/12/31
閻學通：明年中美關係受美大選過程影響 應避免介選誤會
新年2024 | 習近平拜登互致賀信 慶祝中美建交45周年
2024/01/01
新年2024 | 習近平拜登互致賀信 慶祝中美建交45周年
中美建交45周年 伯恩斯發鄧小平訪美相致賀
2024/01/01
中美建交45周年 伯恩斯發鄧小平訪美相致賀

你可能感興趣

明年中美關係動蕩加劇？外媒指這三方面值得關注
14:34 2023/12/21
明年中美關係動蕩加劇？外媒指這三方面值得關注
閻學通：明年中美關係受美大選過程影響 應避免介選誤會
14:28 2023/12/31
閻學通：明年中美關係受美大選過程影響 應避免介選誤會
新年2024 | 習近平拜登互致賀信 慶祝中美建交45周年
10:50 2024/01/01
新年2024 | 習近平拜登互致賀信 慶祝中美建交45周年
政治 地緣政治 外交 經濟 中美關係 三藩市 美國 中國

下一篇文章

台灣大選 | 一文看懂台媒封關民調 民進黨賴蕭配穩定領先
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款