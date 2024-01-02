中美建交45周年 外交部：雙方可相互成就共同繁榮

今年是中美建交45周年，外交部發言人表示，中美兩國各自的成功是彼此的機遇，雙方完全可以相互成就、共同繁榮。

發言人指，中美建交是兩國關係史和國際關係史上的大事件。45年來，中美關係歷經風雨，砥礪前行。兩國雙邊貿易額從1979年不足25億美元到2022年近7600億美元，雙向投資從近乎為零到2600多億美元，友好省州和友好城市關係已多達284對。中美還在諸多國際地區熱點和全球性問題上開展有益的合作。歷史證明，中美關係的發展不僅增進兩國人民的福祉，也促進世界的和平、穩定和發展。

發言人表示，中國對美政策是一貫和明確的，就是相互尊重、和平共處、合作共贏，這是從中美關係歷程中提煉出的經驗，也是中美兩個大國的正確相處之道，符合時代發展潮流和兩國共同利益。中美兩國各自的成功是彼此的機遇，雙方完全可以相互成就、共同繁榮。

發言人強調，中方致力於構建穩定、健康、可持續的中美關係，願同美方一道，認真落實中美元首三藩市會晤達成的重要共識和成果，共同樹立正確認知、有效管控分歧、推進互利合作、承擔大國責任、促進人文交流，推動兩國關係朝著正確方向發展，造福兩國、惠及世界。

新年2024 | 習近平拜登互致賀信 慶祝中美建交45周年

中美建交45周年 伯恩斯發鄧小平訪美相致賀

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁