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機構指一季度降息概率高 不排除降準可能

經濟脈搏 10:00 2024/01/03

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機構指一季度降息概率高 不排除降準可能

繼內地減房貸息後，中信證券指出，一季度存在較高的降息概率，同時也不排除降準的可能。節奏上，降息在春節前後均有落地可能。

中信證券研報指出，從近五年的經驗看，無論是出於呵護資金面平穩跨節的目的，還是為了配合信貸開門紅以及政府債融資，春節前後人行的貨幣政策操作通常偏寬鬆，因此也成為降準降息的重要窗口。在市場降準降息預期較強時，單純加大逆回購操作規模並不能起到明顯的抑制資金面波動、引導市場利率下行的作用。

修復仍待需求的實質性回升，需要引導融資利率下行；雖然存款降息為實體融資成本壓降提供空間，但考慮效果顯現存在時滯，當前政策利率或仍有下調必要。另一方面，低通脹背景下，內地實際利率較高，為降息提供了一定的空間；考慮到中美實際利率走勢背離，預計2024年海外因素對貨幣政策的掣肘也將進一步弱化。

需注意的是，雖然降準釋放的低成本、長期限資金可以支持2024年一季度政府債發行以及信貸投放，但短期內必要性不強，同時需警惕金融防空轉的要求下，微觀層面的流動性放鬆空間有限。

該機構認為，從目前經濟修復需求、實際利率情況等角度來看，一季度存在較高的降息概率，同時也不排除降準的可能。節奏上，降息在春節前後均有落地可能。

存量房貸利率再下調10個基點 專家料LPR仍有下行空間

責任編輯：尹航

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