▲ 深圳力谷社會金融發展 冀達到世界先進水平

深圳市地方金融監督管理局日前制定印發《關於推動深圳社會金融發展的意見》（簡稱《意見》），明確要推進深圳社會金融市場規模、創新水平、國際影響力均達到世界先進水平。這是內地首個市級層面提出支持社會金融發展的政策。

《意見》旨在用金融手段解決社會問題

《意見》所指社會金融，是為勞動就業、醫療衛生、鄉村振興、教育托幼、養老服務、助殘扶弱等社會民生領域提供的投資、融資和相關金融服務，旨在運用金融手段解決社會問題。

《意見》明確，深圳目標打造基礎設施完備、參與機構眾多、產品結構豐富的社會金融體系，推進深圳社會金融市場規模、創新水平、國際影響力均達到世界先進水平。探索構建社會金融發展框架，增強社會金融產品落地能力，培育高水平社會金融人才隊伍，提升社會金融項目融資水平。推動社會影響力債券、社會影響力基金、社會影響力投資、慈善信托等業態發展，促進社會金融市場參與主體、金融機構、中介服務機構數量穩健增長。

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《意見》強調，深圳提出金融科技賦能社會金融發展。《意見》提倡運用金融科技手段實現社會金融項目降本增效，推動社會金融業務運作和監管便利化，促進金融科技與社會金融的融合發展。同時，打造社會金融人才培育高地，鼓勵高校、智庫、行業自律組織開展社會金融人才培訓，編制社會金融教材、開設社會金融課程。

加強社會金融國際交流合作。充分發揮粵港澳大灣區區位優勢，加強與香港、澳門、國際金融中心城市及國際組織在社會金融領域的合作交流，推動社會金融理念、人才和管理經驗交流合作，支持舉辦高水平社會金融主題論壇。

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責任編輯：尹航

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