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拍片稱日本地震「報應來了？」海南電視台主播被停職

社會熱點 11:30 2024/01/03

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日本石川縣能登半島近岸1月1日發生強烈地震後，海南廣播電視總台男主持人在個人自媒體賬號發布題為「報應來了？」的影片，被電視台停職調查。 

涉事主持人肖程皓是海南新聞聯播主播、一級播音員，網傳影片顯示，他在社交平帳號打出「報應來了？日本突發7.4級地震！」標題，並在短片中表示：「都說新年新氣象，但是在開年第一天，就發生如此之大的天災，恐怕2024年全年整個日本都會籠罩在一層陰鬱的烏雲之下。看來有些事還是要少做。」

相關言論在網絡迅速發酵，有人對日本地震發表幸災樂禍的評論，稱「新年福報」；但也有不少人表示同情，希望在日本的中國公民注意安全，或寫道：「作為一個甘肅人，希望哪裡都不要再地震，希望新的一年都平平安安」。

目前涉事影片已經下架，海南廣播電視總台發聲明稱，針對肖程皓在其個人自媒體帳號上發布不當言論一事，電視台正組織核查，在此期間，暫停止其工作。

《環球時報》前總編輯胡錫進評論稱，肖程皓作為官方電視台的主持人，也是公眾人物，在日本發生強震後，在個人社交媒體賬號上打出「報應來了？」的標題，與他的身份明顯不符，必然對海南廣播電視總台的形象造成損害，他受到處罰是應該的。對海南廣播電視總台的這一處理，「我認為所有公眾人物都應把它當警鐘來聽」。

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責任編輯：易燕丹

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