官媒：更充分估計經濟困難 政策儲備保留冗餘度

▲ 官媒表示，要確保宏觀政策一致性，谨慎出台抑制性政策。

內地官媒刊登評論文章指，中國經濟恢復仍處關鍵階段，2024年要增強宏觀政策取向一致性，多出有利穩預期、穩增長及穩就業的政策，謹慎出台收縮性抑制性政策。文章提醒，必須把經濟運行的困難估計得更充分一些，在政策儲備上打好提前量、留出冗餘度，令中國經濟沿著更可持續、更為安全的方向發展。

國務院旗下《經濟日報》的文章指，經濟社會發展是一個系統工程，涉及政治和經濟、現實和歷史、國內和國際等多方面因素，除了直接的經濟政策，許多非經濟性政策也對經濟運行產生直接或間接影響。加大宏觀政策實施力度更強調「彈鋼琴」的藝術，既要注重短期政策效應，也要關注中長期效果。

2024年經濟工作，「一致性」最突出的體現是目標一致。面對國際國內環境的複雜變化，推動經濟回升向好需要克服的困難和挑戰，只有堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，在守住根基、穩住陣腳的基礎上積極進取，才能不斷推動增長。因此多出有利於穩預期及增長的政策，謹慎出台收縮性抑制性政策。

文章強調，出台政策是為了解決問題、促進發展。是否達成了取向一致性，要以實際效果來檢驗，看經營主體是否得到實惠。針對經濟發展中的具體問題，應當明確以回應經營主體需求為導向、以激發市場活力為導向。預期與信心，很多時候就來自於具體需求的及時回應、具體問題的最終解決。

文章還提醒，經濟運行是一個動態過程，可以預見甚至難以預見的風險挑戰無法避免，必須把困難估計得更充分一些，政策儲備上留出冗余度，掌握主動權。

責任編輯：陳建錫