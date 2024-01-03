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張志軍：台灣大選是和平與戰爭的重要抉擇

國情動向 12:44 2024/01/03

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海峽兩岸關係協會會長張志軍表示，台灣即將舉行的選舉是和平與戰爭兩條道路的重要抉擇，呼籲台灣民眾為推動兩岸關係重回正軌做出正確選擇。

張志軍在2024年第1期《兩岸關係》雜誌發表題為《守正創新 奮發作為》的新年寄語，指2023年海協會堅定維護一個中國原則和「九二共識」，穩妥處理各類涉台突發事件和急難救助事項，擴大與台灣各界的聯繫交流，廣泛參加各地涉台活動，積極邀請台灣團體來大陸參訪。

他說，大陸有底氣和韌性應對兩岸關係前進道路上的風險挑戰，不管國際風雲如何變化，推動兩岸關係和平發展、融合發展的決心不會動搖，促進兩岸交流合作、增進同胞利益福祉的初心不會改變，堅守一個中國原則、反對「台獨」分裂和外部干涉的底線不會改變。

張志軍表示，台灣即將舉行的兩項選舉，是和平與戰爭、繁榮與衰退兩條道路、兩種前景的重要抉擇，廣大台灣同胞要站在歷史正確的一邊，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，為推動兩岸關係重回和平發展正軌做出堅定正確的選擇。

宋濤寄語台灣同胞顧大局 堅定站在歷史正確一邊

台灣大選 | 一文看懂台媒封關民調 民進黨賴蕭配穩定領先

責任編輯：易燕丹

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