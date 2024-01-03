▲ 內地機構報告：38個核心城市企業平均月薪過萬

智聯招聘日前發布最新一期《中國企業招聘薪酬報告》。報告顯示，2023年第四季度，在監測的38個核心城市中，企業平均招聘薪酬10420元/月（人民幣，下同），較上季度的10115元/月上升3%，與上年四季度相比小幅下降1.3%。從招聘薪酬的分位數看，38城企業招聘薪酬的25%分位數為6000元/月，中位數為8166元/月，75%分位數為12000元/月。

據統計，上海以13888元平均月薪位居榜首，連續四個季度位居第一；北京以13552元平均月薪排名第二；深圳位列第三，平均招聘月薪13067元；杭州位列第四，平均招聘月薪12143元。

蘇州、南京、寧波、廈門和廣州、珠海等城市招聘薪酬排名也處於前十，平均薪酬過萬，薪酬中位數在8500-9000元。此外，東部地區的無錫、東莞、佛山，以及中西部的武漢、長沙、合肥、成都等城市招聘薪酬也仍較高。

從薪酬增速看，增速前十城市中，長三角佔據五席。其中，無錫增速第一，四季度招聘薪酬按年增長4.5%；寧波、蘇州、杭州、合肥按年增速分別為3.7%、1.6%、1.5%和1.3%，也位居前十。

責任編輯：尹航

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