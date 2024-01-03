美國防官員：中方軍機不安全攔截事件減少

自「習拜會」以來，中美軍事溝通機制全面恢復。美國國防官員指，隨著與華關係出現改善跡象，中國解放軍對美國軍機「不安全攔截」的事件有所減少。

中美兩軍去年10月海空相遇事件急增，曾各自指控對方構成危險。美國有線電視新聞網（CNN）引述兩名美國國防官員指，近期中方軍機不安全攔截事件有所減少，反映中美軍事緊張局勢可能正在緩和。

官員透露，中國最後一次不安全攔截美軍機是在去年10月24日，當時美軍一架B52H戰略轟炸機在南海國際空域飛行，遭到解放軍戰機攔截，距離最近不足3米。美國印太司令部指，解放軍飛行員「以不安全及不專業的方式飛行，並以不受控制的過快速度」逼近接近美國大型飛機。

報道指，雖然中美直接軍事摩擦減少，但過去兩個月解放軍繼續在南海地區行動，與美國盟友菲律賓的南海主權爭端不斷升級，飛機攔截次數減少未能緩解外界對中國軍力成長及其核武庫不斷擴大的擔憂。

美國防部曾警告，中國的「脅迫性和危險性」行為正在增加，且中方目前擁有約500枚可用於作戰的核彈頭，到2030年，可能擁有超過1000枚此類核彈頭，超出先前預測。

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責任編輯：易燕丹

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