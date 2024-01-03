購匯需求增 在岸人民幣跌114點創一周低

人民幣兌美元今日（3日）延續下跌，在岸價（CNY）早段曾跌穿7.15，收市跌114點子報7.1434，創一周新低；離岸價（CNH）截至發稿報7.1514。

官方的中間價今設定在7.1002，調上日下調232點子，但與市場預測偏離擴大至500多點子。

路透社引述交易員指，跨年後市場逢低購匯較多，推低人民幣匯率，春節前料仍有結匯需求出現。往年同期人民幣匯率具有季節性支撐，但當前中美巨大的負利差料會削弱整體支持力度，同時市場繼續重估美聯儲降息節奏，美指（DXY）和美債收益率反彈也會階段加劇人民幣調整壓力。

匯豐銀行報告指，中國房地產行業的持續萎縮對其他行業造成明顯拖累，經濟復甦仍需要更積極的財政和貨幣政策支持，人行可能開始將政策重點從穩定匯率轉向貨幣寬鬆。興業研究指，從待結匯盤和結匯率來看，春節前人民幣有升值潛能，但需關注部分結匯盤由融資盤替代造成季節性升值動能偏弱。

中金公司外匯團隊最新月度展望指，人民幣的內外部環境尚未完全好轉，但1月一般會有季節性因素支持，「匯率有望繼續向7.05方向進一步反彈」。

責任編輯：陳建錫