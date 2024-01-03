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李強湖北調研長江存儲等科企 籲實施精準支持政策

國情動向 21:07 2024/01/03

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中國總理李強周二至周三（2至3日）在湖北調研。他到訪長江存儲、華工激光公司等，強調要進一步發揮企業科技創新主體作用，實施更加精準的支持政策。

據央視新聞，在武漢，李強先後來到長江存儲、華工激光公司參觀生產線，深入了解閃存晶片、激光產業發展等情況。李強對企業創新發展成果表示讚許，強調要進一步發揮企業科技創新主體作用，完善產學研協同創新機制，實施更加精準的支持政策，把科研成果更多更好地轉化為現實生產力。

在武漢大學測繪遙感信息工程國家重點實驗室，李強聽取重大工程研發和成果轉化情況匯報，對他們取得的成績表示充分肯定，希望他們大力推進多場景應用，集聚整合更多創新資源，在關鍵核心技術攻關上實現更大突破，為國家高水平科技自立自強多作貢獻。

此外，李強在宜昌考察了葛洲壩水利樞紐工程，聽取湖北省長江大保護、三峽水運新通道和荊漢運河規劃等情況匯報；又到興發集團，了解企業轉型升級情況。李強並到訪鄂州，考察花湖機場。

李強充分肯定湖北經濟社會發展成就。他強調，中央經濟工作會議對今年經濟社會發展作了全面部署，希望湖北深入貫徹中共總書記習近平關於湖北工作的重要指示精神，銳意進取、埋頭苦幹，以高質量發展的新成效為全國發展大局作出新貢獻。

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責任編輯：袁瑋婧

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