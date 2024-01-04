  • 17°C
香港時間 : 2024104日 (週四) 18:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

12月財新中國服務業PMI升至52.9 五個月高兼勝預期

經濟脈搏 09:48 2024/01/04

分享：

分享：

12月財新中國服務業PMI升至52.9。

內地服務業景氣度好轉，反映中小企經營狀況為主的財新服務業PMI，12月升至52.9，比上月升1.4個百分點，連續兩個月擴張兼創五個月高位，好過預期。

分項數據顯示，企業經營活動與新接業務量皆有實質性增長，當月服務業新訂單整體增速可觀，創下去年6月以來最高紀錄，許多企業反映顧客數量和顧客消費皆有增加。外需在年底繼續改善，當月新出口訂單量的增速雖屬小幅，但已刷新下半年最高記錄。

由於服務業供需同步改善，企業開始增加用工，為3個月來首次用工回升。部分企業在員工使用方面仍保持謹慎，服務業就業人數有所增加但幅度不大。這足以消化新增訂單，有助於減輕年底產能壓力。服務業積壓業務量此前連增十六個月後，在當月轉為持平。

價格方面，因原料價格和用工成本上升，12月服務業成本壓力抬頭，投入價格漲速為5個月最高。但因企業為招攬和保住新業務，定價能力受限，收費價格漲速輕微，為4個月最低。

市場維持樂觀，企業相信未來一年景氣度會進一步提升，服務業經營預期指數位於2012年至2022年間均值水平，但較去年前11個月均值偏低3個百分點。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，當月製造業和服務業供求均有擴張，也要看到當前內外部需求仍然不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固，尤其是居民和企業預期偏弱，就業市場承壓。中央提出未來政策取向應堅持「穩中求進、以進促穩、先立後破」，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策。

他認為，新的一年，財政政策和貨幣政策尚有空間，穩就業政策力度還需進一步加強，更加突出就業優先導向，緩解就業市場壓力，切實改善民生，培育市場主體長久信心。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
中國市場 經濟數據表現 經濟 指數 PMI 中國

上一篇文章

中國樓市 | 機構料核心城市房價走穩 低線城市房價續承壓

下一篇文章

購匯需求增 在岸人民幣跌114點創一周低
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款