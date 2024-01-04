12月財新中國服務業PMI升至52.9 五個月高兼勝預期

▲ 12月財新中國服務業PMI升至52.9。

內地服務業景氣度好轉，反映中小企經營狀況為主的財新服務業PMI，12月升至52.9，比上月升1.4個百分點，連續兩個月擴張兼創五個月高位，好過預期。

分項數據顯示，企業經營活動與新接業務量皆有實質性增長，當月服務業新訂單整體增速可觀，創下去年6月以來最高紀錄，許多企業反映顧客數量和顧客消費皆有增加。外需在年底繼續改善，當月新出口訂單量的增速雖屬小幅，但已刷新下半年最高記錄。

由於服務業供需同步改善，企業開始增加用工，為3個月來首次用工回升。部分企業在員工使用方面仍保持謹慎，服務業就業人數有所增加但幅度不大。這足以消化新增訂單，有助於減輕年底產能壓力。服務業積壓業務量此前連增十六個月後，在當月轉為持平。

價格方面，因原料價格和用工成本上升，12月服務業成本壓力抬頭，投入價格漲速為5個月最高。但因企業為招攬和保住新業務，定價能力受限，收費價格漲速輕微，為4個月最低。

市場維持樂觀，企業相信未來一年景氣度會進一步提升，服務業經營預期指數位於2012年至2022年間均值水平，但較去年前11個月均值偏低3個百分點。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，當月製造業和服務業供求均有擴張，也要看到當前內外部需求仍然不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固，尤其是居民和企業預期偏弱，就業市場承壓。中央提出未來政策取向應堅持「穩中求進、以進促穩、先立後破」，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策。

他認為，新的一年，財政政策和貨幣政策尚有空間，穩就業政策力度還需進一步加強，更加突出就業優先導向，緩解就業市場壓力，切實改善民生，培育市場主體長久信心。

責任編輯：陳建錫